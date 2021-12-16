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Президент Беларуси о коллективном Западе: «Создаётся впечатление, что лиц, принимающих такие решения, здравый смысл оставил»

16 декабря 2021 16:27
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Новости Беларуси. О противодействии санкционному давлению, поддержке отечественных производителей и необходимости соблюдения баланса в системе госуправления говорили 16 декабря на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент Беларуси о коллективном Западе: «Создаётся впечатление, что лиц, принимающих такие решения, здравый смысл оставил»-1

Санкционные нападки в современных политических реалиях – инструмент ходовой, особенно излюбленный странами безукоризненной демократии. И удивить Беларусь очередным пакетом экономических ограничений получится едва ли. Интересоваться причинами и поводами – примем как данность – смысла нет. А вот реагировать на подобные выпады обязательно. Потому в Большой зал переговоров Дворца Независимости сегодня один за одним поднимаются участники совещания – экономический блок правительства, губернаторы и руководители предприятий.  

Президент Беларуси о коллективном Западе: «Создаётся впечатление, что лиц, принимающих такие решения, здравый смысл оставил»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Конец года, беспрецедентное санкционное давление оказывается на Беларусь, и это будет продолжаться, скорее всего. Мы должны четко понимать, как действовать, ни в коем случае не допускать неточных шагов, не то что ошибок, чтобы предотвратить определенные последствия этих санкций. К сожалению, это стало нормой, а на нарушение международного права никто не смотрит. Создается впечатление, что лиц, принимающих такие решения, здравый смысл оставил. Коллективный Запад не покидает попыток снизить уровень интеграционного взаимодействия в Евразии, а когда речь идет о давлении на нашу экономику, то удар нацелен еще и на благосостояние белорусских граждан.  

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# Санкции # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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