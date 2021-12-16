Лукашенко: «Тем, кто пытался перевернуть страну и сдать её туда, никакого прощения не будет»

Новости Беларуси. О противодействии санкционному давлению, поддержке отечественных производителей и необходимости соблюдения баланса в системе госуправления говорили 16 декабря на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Без перегибов» – вообще центральный тезис последних выступлений главы государства. Сейчас главное – найти тот самый баланс и индивидуальный подход к каждой конкретной ситуации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы приняли закон. Вот, я приводил пример по поводу тех, кто подписан на эти экстремистские Telegram-каналы. Не надо сюда, как глава Администрации предлагает, тащить, списки какие-то составлять, кому можно, кому нельзя. Глупость несусветная. Достаточно у одного подписанта в Telegram-канале, которым по спискам будет разрешено, и все будут пользоваться этим Telegram-каналом. Будут смотреть, будет искаженная позиция. Пусть руководители на местах, губернаторы, председатели райисполкомов определяются. Запреты никогда не приводили к нормальному результату. Будьте аккуратными и осторожными. У нас больше чем достаточно проблем, и их нужно решать. Еще раз повторяю: предателям прощать нельзя. Тем, кто пытался перевернуть страну и сдать ее туда, никакого прощения не будет.
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