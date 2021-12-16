Лукашенко: «Тем, кто пытался перевернуть страну и сдать её туда, никакого прощения не будет»

Новости Беларуси. О противодействии санкционному давлению, поддержке отечественных производителей и необходимости соблюдения баланса в системе госуправления говорили 16 декабря на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Без перегибов» – вообще центральный тезис последних выступлений главы государства. Сейчас главное – найти тот самый баланс и индивидуальный подход к каждой конкретной ситуации.