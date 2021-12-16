«Финансовая сфера, экспорт продукции, импорт технологий». Николай Снопков об основных рычагах давления на Беларусь

Новости Беларуси. О противодействии санкционному давлению, поддержке отечественных производителей и необходимости соблюдения баланса в системе госуправления говорили 16 декабря на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация далека от критичной – докладывает Президенту первый вице-премьер Николай Снопков. Однако и самоуспокаиваться рано. Ведь если инициаторы не увидят результата, санкции будут усиливаться. При этом спрогнозировать, куда будут бить, проблематично.