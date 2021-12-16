«Финансовая сфера, экспорт продукции, импорт технологий». Николай Снопков об основных рычагах давления на Беларусь

Новости Беларуси. О противодействии санкционному давлению, поддержке отечественных производителей и необходимости соблюдения баланса в системе госуправления говорили 16 декабря на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуация далека от критичной – докладывает Президенту первый вице-премьер Николай Снопков. Однако и самоуспокаиваться рано. Ведь если инициаторы не увидят результата, санкции будут усиливаться. При этом спрогнозировать, куда будут бить, проблематично.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
За 10 месяцев текущего года в иностранных банках-корреспондентах задержано средств на сумму до 10 миллионов долларов США в эквиваленте, что составляет 0,01 % от среднемесячного оборота по внешнеэкономическим операциям. Заблокировано на текущую дату более 200 тысяч долларов США. Исходя из предлагаемых цифр, ситуация далека от критичной. Следует отметить три основных канала влияния введенных санкций на экономику Беларуси: финансовая сфера, экспорт продукции, импорт технологий.
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