Лукашенко: если отечественный производитель готов занять внутренний рынок, надо дать зелёный свет

В непростой период, когда Беларусь вирусами испытывает природа, а гибридными атаками и санкциями – недоброжелатели, важно сохранять внутреннее спокойствие и рассчитывать на свои силы. А это значит, максимально помогать отечественным производителям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Речь идет даже не о помощи деньгами или особыми льготами. Зачастую следует просто убрать застарелые барьеры, преграды, какие-то ненужные согласования и прочую возню. Думаю, Администрации Президента и руководителям парламента надо подготовить предложения, чтобы перенести в это время центр тяжести принятия решения на губернаторов. Чтобы они не бегали по правительственным кабинетам и не обращались к Президенту за какими-то лишними согласованиями. Я хотел, чтобы вы это услышали и реализовали.

Если отечественный производитель готов занять внутренний рынок, где до этого хозяйничали иностранные конкуренты, надо дать зеленый свет и на всех уровнях власти оказывать им максимальное содействие. Думайте, пожалуйста, как помогать таким инициативам. Хочу, чтобы меня услышали все – от председателя сельского исполнительного комитета до премьер-министра, правоохранительных и контролирующих органов. Если нужны дополнительные полномочия (в частности губернаторам) для быстрых решений на местах – вносите предложения немедленно. В принципе, это ваше дело. Контроль будет за конечными результатами. Есть результат – есть работа. Нет результата – до свидания.

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