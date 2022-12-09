Садыр Жапаров: «Нам удалось избежать дефицита продовольствия»

В ЕАЭС не должно оставаться барьеров во взаимной торговле. Об этом Александр Лукашенко заявил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Впервые за три года саммит прошел в очном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бишкеке это уже второй саммит ЕАЭС и первый с 2002 года. Из-за ковидных ограничений лидеры семь раз общались в формате видеосвязи.