Садыр Жапаров: «Нам удалось избежать дефицита продовольствия»

В ЕАЭС не должно оставаться барьеров во взаимной торговле. Об этом Александр Лукашенко заявил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Впервые за три года саммит прошел в очном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Бишкеке это уже второй саммит ЕАЭС и первый с 2002 года. Из-за ковидных ограничений лидеры семь раз общались в формате видеосвязи.
Садыр Жапаров, президент Кыргызтана:
Мне вдвойне приятно, что наша встреча проходит в очном формате на кыргызской земле. В ходе сегодняшнего заключительного заседания Высшего Евразийского экономического совета мы подводим итоги уходящего года, обсуждаем стратегически важные для дальнейшего развития нашего Союза вопросы. Ситуация в государствах – членах ЕАЭС характеризуется относительной макроэкономической устойчивостью. В результате совместных скоординированных мер по обеспечению продовольственной безопасности стран союза весной этого года нам удалось избежать дефицита продовольствия. Важным шагом, предпринятым нами для удержания общей финансовой устойчивости, стали совместные меры по увеличению расчетов в национальных валютах при осуществлении взаимной торговли между нашими странами.
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