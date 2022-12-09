Прямой эфир

Садыр Жапаров: «Нам удалось избежать дефицита продовольствия»

09 декабря 2022 17:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В ЕАЭС не должно оставаться барьеров во взаимной торговле. Об этом Александр Лукашенко заявил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке. Впервые за три года саммит прошел в очном формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Садыр Жапаров: «Нам удалось избежать дефицита продовольствия»-1

В Бишкеке это уже второй саммит ЕАЭС и первый с 2002 года. Из-за ковидных ограничений лидеры семь раз общались в формате видеосвязи.

Садыр Жапаров: «Нам удалось избежать дефицита продовольствия»-4

Садыр Жапаров, президент Кыргызтана:
Мне вдвойне приятно, что наша встреча проходит в очном формате на кыргызской земле. В ходе сегодняшнего заключительного заседания Высшего Евразийского экономического совета мы подводим итоги уходящего года, обсуждаем стратегически важные для дальнейшего развития нашего Союза вопросы. Ситуация в государствах – членах ЕАЭС характеризуется относительной макроэкономической устойчивостью. В результате совместных скоординированных мер по обеспечению продовольственной безопасности стран союза весной этого года нам удалось избежать дефицита продовольствия. Важным шагом, предпринятым нами для удержания общей финансовой устойчивости, стали совместные меры по увеличению расчетов в национальных валютах при осуществлении взаимной торговли между нашими странами.

Читайте также:

Авдонин про саммит ЕАЭС: «Работа по укреплению наших экономик дает возможность не впадать в кризис»

Что для Беларуси главное в цене на российский газ? Вот что рассказал Александр Лукашенко

Лукашенко: «То, что говорит сегодня Меркель, вторя Порошенко, – это мерзко. Это тренд. И они хотят в нем быть»

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# ЕАЭС # общество # Александр Лукашенко # Садыр Жапаров # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: «Мы уже в определённой степени закалились». Давление санкций ослабло – что ожидает ЕАЭС?
09 декабря 2022 17:10

Лукашенко: «Мы уже в определённой степени закалились». Давление санкций ослабло – что ожидает ЕАЭС?

Кочанова встретилась с активом Витебской области. Какие планы у депутатов на развитие региона в 2023-м?
09 декабря 2022 16:20

Кочанова встретилась с активом Витебской области. Какие планы у депутатов на развитие региона в 2023-м?

Доноры крови для нужд вермахта. 80 лет назад в Брестской области фашисты расстреляли 53 ребёнка
09 декабря 2022 16:14

Доноры крови для нужд вермахта. 80 лет назад в Брестской области фашисты расстреляли 53 ребёнка