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Кочанова встретилась с активом Витебской области. Какие планы у депутатов на развитие региона в 2023-м?

09 декабря 2022 16:20
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Новости Беларуси. В формате диалоговой площадки 9 декабря прошла встреча актива Витебской области с председателем Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Полоцке собрались руководители городских и районных исполнительных комитетов, депутатский корпус, областная власть.

Кочанова встретилась с активом Витебской области. Какие планы у депутатов на развитие региона в 2023-м?-1

Как отметила Наталья Кочанова, именно в регионах формируется экономика страны, человеческий потенциал, идеология и наша нация как белорусов. Чтобы город или область развивались, необходимо открывать новые предприятия, тогда люди будут оставаться на малой родине. Рост благосостояния граждан и создание комфортной среды для жизни – именно эти задачи и стоят перед местными органами власти.

Кочанова встретилась с активом Витебской области. Какие планы у депутатов на развитие региона в 2023-м?-4

Михаил Вилюго, председатель Сенненского районного Совета депутатов:
В этом году очень серьезный у нас проект по развитию сельского хозяйства «Тераграция». Это серьезный проект, значительные объемы. На сегодня строится сушильный комплекс, который рассчитан на большие объемы переработки семян. Строится пеллетный завод в Богушевском лесхозе. В середине следующего года он будет введен в действие.

Кочанова встретилась с активом Витебской области. Какие планы у депутатов на развитие региона в 2023-м?-7

Георгий Мурашко, председатель Толочинского районного Совета депутатов:
В следующем году будет развитие поселка Коханово, включенного в план. Мы будем перестраивать и заборы, и тротуары, и полностью реконструкция моста через речку.

Кочанова встретилась с активом Витебской области. Какие планы у депутатов на развитие региона в 2023-м?-10

Наталья Кочанова напомнила: для того чтобы работала успешно экономика, Президентом и VI Всебелорусским народным собранием определено основополагающее направление это равномерное развитие регионов.

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# Государственная политика # общество # Наталья Кочанова # Михаил Вилюго # Георгий Мурашко # Александр Лукашенко # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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