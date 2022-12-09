Кочанова встретилась с активом Витебской области. Какие планы у депутатов на развитие региона в 2023-м?

Новости Беларуси. В формате диалоговой площадки 9 декабря прошла встреча актива Витебской области с председателем Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Полоцке собрались руководители городских и районных исполнительных комитетов, депутатский корпус, областная власть.

Как отметила Наталья Кочанова, именно в регионах формируется экономика страны, человеческий потенциал, идеология и наша нация как белорусов. Чтобы город или область развивались, необходимо открывать новые предприятия, тогда люди будут оставаться на малой родине. Рост благосостояния граждан и создание комфортной среды для жизни – именно эти задачи и стоят перед местными органами власти.

Михаил Вилюго, председатель Сенненского районного Совета депутатов:

В этом году очень серьезный у нас проект по развитию сельского хозяйства «Тераграция». Это серьезный проект, значительные объемы. На сегодня строится сушильный комплекс, который рассчитан на большие объемы переработки семян. Строится пеллетный завод в Богушевском лесхозе. В середине следующего года он будет введен в действие.

Георгий Мурашко, председатель Толочинского районного Совета депутатов:

В следующем году будет развитие поселка Коханово, включенного в план. Мы будем перестраивать и заборы, и тротуары, и полностью реконструкция моста через речку.