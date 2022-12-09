Доноры крови для нужд вермахта. 80 лет назад в Брестской области фашисты расстреляли 53 ребёнка
Новости Беларуси. Чтобы история не повторилась. Во всем мире 9 декабря 2022 года вспоминают жертв преступлений геноцида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сентябре 2015-го Генеральная ассамблея ООН постановила провозгласить 9 декабря Международным днем памяти. В нашей стране Генпрокуратура продолжает расследовать уголовное дело по факту геноцида белорусского народа. За время масштабного расследования опрошено почти 15 тысяч человек, проведено более 400 осмотров мест происшествий, удалось получить информацию о свыше 1 000 ранее неизвестных сожженных деревнях и около 60 новых лагерях смерти. Всплывают все новые факты о зверствах фашистов в годы Великой Отечественной.
Об одном из ужаснейших преступлений на брестской земле в репортаже Глеба Прокофьева.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Белая стела, к которой прикреплены бронзовые фигуры детей, взывающих о помощи. Монумент напоминает нам о страшном преступлении гитлеровцев. 80 лет назад неподалеку от этого места в лесу фашисты расстреляли 53 воспитанников детского дома и их 20-летнюю воспитательницу.
Сегодня о Домачевском детском доме напоминают лишь сохранившиеся постройки: погреб, колодец и два здания. В наши дни их обжили местные жители деревни Домачево.
Кирилл Гавриленко, учитель истории Домачевской средней школы:
Сейчас здесь находится несколько жилых домов, жилой комплекс переоборудовали под трехквартирный дом, прачечная перешла в частное.
В 1941-м в детдоме находилось около 100 детей разного возраста: от 2 до 12 лет. В первый день войны в результате бомбежки погибло трое малышей, еще двое были ранены. Одно из зданий сгорело, и воспитанников разместили в двух оставшихся. У большинства из них не было ни родителей, ни родственников
Кирилл Гавриленко:
В начале войны ситуация кардинально меняется, сюда начинают попадать те дети, чьи родители попали под санкции новой оккупационной власти. Их родителей или расстреливали, или отправляли в тюрьму, дети оставались беспризорными, их отправляли сюда, в детский дом.
Дети жили в ужаснейших условиях. Они спали по четыре человека на одной кровати, умирали от заболеваний и истощения. Отношение немцев к ним было еще хуже, чем ко взрослым. Ведь маленькие дети не могли быть использованы как рабочая сила, но им нашли другое применение – доноры крови для нужд вермахта. Воспитанников провозили в местную больницу и проводили процедуру забора до бессознательного состояния. А после скидывали в ближайший сарай как использованный материал.
Кирилл Гавриленко:
Тут была такая судьба: или ты выживаешь сам и приходишь назад в детский дом, либо ты там погибаешь, и тебя закапывают. Мы еще не знаем, сколько неизвестных нам жертв детского дома находится на территории больницы.
Некоторым детям – особо крепким и здоровым – приходилось не единожды возвращаться в местную больницу для очередной сдачи крови, возможно, последней в их жизни.
Андрей Михайленко, внук воспитанницы Домачевского детского дома Таисии Шахметовой:
Она выживала, возвращалась в детский дом. Такое было, она рассказывала, 4-5 кратных отбора.
В какой-то момент воспитанники детдома стали просто не нужны. Днем расправы было 23 сентября 1942-го.
Из архивных документов:
К 7 часам вечера во двор детского дома прибыла пятитонная автомашина с шестью вооруженными немцами в военной форме. Старший из группы немцев, Макс, объяснил, что детей повезут в Брест, и приказал сажать детей в кузов автомашины. В машину было посажено 55 детей и воспитательница Грохольская. На пограничной дерево-земляной огневой точке, расположенной на расстоянии 800 метров от реки Западный Буг, автомашина с детьми остановилась. Дети были раздеты, о чем свидетельствует наличие детского белья на возвратившейся автомашине в Домачево, и расстреляны.
В этот злополучный день в Домаческом детском доме находилось несколько воспитателей и работников. Но почему в грузовике смерти оказалась именно 20-летняя Полина Грохольская? Сегодня ответить на этот вопрос однозначно невозможно. Но есть несколько версий.
Андрей Михайленко:
Когда детей вот этих грузили на машину, воспитателям и работникам сказали, что детей будут перевозить в Брест в другой детдом. Вы не нужны. И эта воспитательница, даже не знаю, как и почему, она сказала, что поедет вместе с ними. И она сама, добровольно села с ними в машину.
Кирилл Гавриленко:
Вторая версия – это то, что узнали о том, что Полина Грохольская – жена советского офицера. Это послужило поводом того, что девушка с подозрительным темным прошлым, почему бы от нее тоже не избавиться.
На Нюрнбергском процессе над главными военными преступниками фашистской Германии фигурировал акт расстрела детдомовцев. Его в ноябре 1944-го составили жители Домачево – Елизавета Грачева, Антонина Павлюк, Анастасия Усова и другие очевидцы трагедии. Этот документ и многие другие тщательно изучили работники прокуратуры в рамках масштабного расследования уголовного дела о геноциде. Удалось найти и акт экспертной комиссии о вскрытии могилы на месте расстрела, протоколы допросов свидетелей, и списки воспитанников детского дома.
Сергей Мешечко, прокурор Кобринского района:
Документы об этом трагическом событии прокуратура приобщила к материалам уголовного дела. В ходе расследования также допрошена дочь Шахметовой Тоси – выжившей девочки, которая в последний момент выпрыгнула из кузова машины, увозившей детей из детского дома.
Выжить удалось двум детдомовцам: Тосе Шахметовой и Вите Абрамову. Фашисты отвлеклись буквально на несколько секунд. Это мгновение стало для ребят роковым.
Андрей Михайленко:
Раздалась какая-то то ли автоматная, то ли несколько винтовочных выстрелов. Ей удалось вместе с еще одним мальчиком перелезть под брезент через борт машины. С той стороны, где не было видно. Вылезла из машины и убежала.
Позже Тося оказалась в польском селе Словатыче, где ее приютила крестьянская семья. А в июле 1944-го там ее нашел отец, полковник Степан Шахметов. После войны семья жила в Кобрине. Тося Шахметова всю дальнейшую жизнь проработала медсестрой. Дважды познала радость материнства. Сын и дочь порадовали внуками. О событиях 1940-х вспоминать не любила. А когда все же рассказывала о пережитом, на глазах непроизвольно появлялись слезы. Больно было не за себя, а за своих приятелей. Ведь у них фашисты украли детство и надежду на светлое будущее. Жизнь их оборвалась несправедливо рано. Этот жестокий поступок гитлеровцев так никто и не смог объяснить, а уж тем более, понять.
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