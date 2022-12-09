Доноры крови для нужд вермахта. 80 лет назад в Брестской области фашисты расстреляли 53 ребёнка

Новости Беларуси. Чтобы история не повторилась. Во всем мире 9 декабря 2022 года вспоминают жертв преступлений геноцида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сентябре 2015-го Генеральная ассамблея ООН постановила провозгласить 9 декабря Международным днем памяти. В нашей стране Генпрокуратура продолжает расследовать уголовное дело по факту геноцида белорусского народа. За время масштабного расследования опрошено почти 15 тысяч человек, проведено более 400 осмотров мест происшествий, удалось получить информацию о свыше 1 000 ранее неизвестных сожженных деревнях и около 60 новых лагерях смерти. Всплывают все новые факты о зверствах фашистов в годы Великой Отечественной. Об одном из ужаснейших преступлений на брестской земле в репортаже Глеба Прокофьева.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Белая стела, к которой прикреплены бронзовые фигуры детей, взывающих о помощи. Монумент напоминает нам о страшном преступлении гитлеровцев. 80 лет назад неподалеку от этого места в лесу фашисты расстреляли 53 воспитанников детского дома и их 20-летнюю воспитательницу. Сегодня о Домачевском детском доме напоминают лишь сохранившиеся постройки: погреб, колодец и два здания. В наши дни их обжили местные жители деревни Домачево.

Кирилл Гавриленко, учитель истории Домачевской средней школы:

Сейчас здесь находится несколько жилых домов, жилой комплекс переоборудовали под трехквартирный дом, прачечная перешла в частное. В 1941-м в детдоме находилось около 100 детей разного возраста: от 2 до 12 лет. В первый день войны в результате бомбежки погибло трое малышей, еще двое были ранены. Одно из зданий сгорело, и воспитанников разместили в двух оставшихся. У большинства из них не было ни родителей, ни родственников Кирилл Гавриленко:

В начале войны ситуация кардинально меняется, сюда начинают попадать те дети, чьи родители попали под санкции новой оккупационной власти. Их родителей или расстреливали, или отправляли в тюрьму, дети оставались беспризорными, их отправляли сюда, в детский дом.

Дети жили в ужаснейших условиях. Они спали по четыре человека на одной кровати, умирали от заболеваний и истощения. Отношение немцев к ним было еще хуже, чем ко взрослым. Ведь маленькие дети не могли быть использованы как рабочая сила, но им нашли другое применение – доноры крови для нужд вермахта. Воспитанников провозили в местную больницу и проводили процедуру забора до бессознательного состояния. А после скидывали в ближайший сарай как использованный материал. Кирилл Гавриленко:

Тут была такая судьба: или ты выживаешь сам и приходишь назад в детский дом, либо ты там погибаешь, и тебя закапывают. Мы еще не знаем, сколько неизвестных нам жертв детского дома находится на территории больницы. Некоторым детям – особо крепким и здоровым – приходилось не единожды возвращаться в местную больницу для очередной сдачи крови, возможно, последней в их жизни.

Андрей Михайленко, внук воспитанницы Домачевского детского дома Таисии Шахметовой:

Она выживала, возвращалась в детский дом. Такое было, она рассказывала, 4-5 кратных отбора. В какой-то момент воспитанники детдома стали просто не нужны. Днем расправы было 23 сентября 1942-го. Из архивных документов:

К 7 часам вечера во двор детского дома прибыла пятитонная автомашина с шестью вооруженными немцами в военной форме. Старший из группы немцев, Макс, объяснил, что детей повезут в Брест, и приказал сажать детей в кузов автомашины. В машину было посажено 55 детей и воспитательница Грохольская. На пограничной дерево-земляной огневой точке, расположенной на расстоянии 800 метров от реки Западный Буг, автомашина с детьми остановилась. Дети были раздеты, о чем свидетельствует наличие детского белья на возвратившейся автомашине в Домачево, и расстреляны.

В этот злополучный день в Домаческом детском доме находилось несколько воспитателей и работников. Но почему в грузовике смерти оказалась именно 20-летняя Полина Грохольская? Сегодня ответить на этот вопрос однозначно невозможно. Но есть несколько версий. Андрей Михайленко:

Когда детей вот этих грузили на машину, воспитателям и работникам сказали, что детей будут перевозить в Брест в другой детдом. Вы не нужны. И эта воспитательница, даже не знаю, как и почему, она сказала, что поедет вместе с ними. И она сама, добровольно села с ними в машину. Кирилл Гавриленко:

Вторая версия – это то, что узнали о том, что Полина Грохольская – жена советского офицера. Это послужило поводом того, что девушка с подозрительным темным прошлым, почему бы от нее тоже не избавиться.

На Нюрнбергском процессе над главными военными преступниками фашистской Германии фигурировал акт расстрела детдомовцев. Его в ноябре 1944-го составили жители Домачево – Елизавета Грачева, Антонина Павлюк, Анастасия Усова и другие очевидцы трагедии. Этот документ и многие другие тщательно изучили работники прокуратуры в рамках масштабного расследования уголовного дела о геноциде. Удалось найти и акт экспертной комиссии о вскрытии могилы на месте расстрела, протоколы допросов свидетелей, и списки воспитанников детского дома.

Сергей Мешечко, прокурор Кобринского района:

Документы об этом трагическом событии прокуратура приобщила к материалам уголовного дела. В ходе расследования также допрошена дочь Шахметовой Тоси – выжившей девочки, которая в последний момент выпрыгнула из кузова машины, увозившей детей из детского дома.