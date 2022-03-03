«С точки зрения здравого смысла, они вполне понятны». Шпаковский о причинах проведения спецоперации в Украине

Новости Беларуси. Обращаем внимание зрителей: достоверную информацию предоставляют только государственные средства массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зачем совершается информационный удар по Беларуси в виде различных фейков и какие планы у наших западных противников? Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».

«В Донецкой Народной Республике, по моему, 91 ребенок погиб, а Луганской Народной Республике – 50 детей» Григорий Азаренок, СТВ:

Референдум отгремел – и вот мы подвергаемся массированной информационной атаке. Как вы это видите, что за центры действуют, как это происходит?

Александр Шпаковский, политолог:

Здесь очень важно разобраться в причинно-следственных связях. Мы видим, что Россия начала спецоперацию в Украине. Во-первых, необходимо вспомнить 2014 год, когда на Майдане произошел антиконституционный государственный переворот. Эти первые 16 милиционеров – это были первые жертвы этой войны, которая продолжается с 2014 года. Это были люди, которые, будучи верными присяге, пытались остановить тот беспредел и остановить скатывание в воронку войны нашей славянской цивилизации. Это совершенно однозначно. Что произошло дальше? Дальше установившийся антиконституционный киевский режим принял решение о запрете использования русского языка, что привело к восстанию на юго-востоке Украины – в регионе Донбасса и других городах. И, если в Донецке и Луганске – да, при помощи России – утвердились эти самопровозглашенные республики, то в других регионах Украины это восстание было подавлено в крови. Активные боевые действия были в Донбассе в 2014-2015 году, которые закончились разгромом украинской армии. Двумя котлами. Были подписаны Минские соглашения между Украиной и этими новообразованными республиками Донбасса. Гарантами Минских соглашений выступили Германия, Франция, Россия. По Минским соглашениям, Украина обязалась предоставить региону Донбасса особый статус и отвести тяжелое вооружение. Прошло восемь лет. В Донецкой Народной Республике, по моему, 91 ребенок погиб, а Луганской Народной Республике – 50 детей за все время этого конфликта. То есть 141 ребенок стал жертвой обстрелов со стороны Вооруженных Сил Украины. Вспоминают об этом борцы с войной? Нет. Последние несколько лет, чтобы нивелировать значение Минских соглашений, накачав мускулы, получив военную помощь со стороны Запада. «2,5 миллиарда долларов Соединенные Штаты Америки за последние 7 лет инвестировали в украинские Вооруженные Силы» Григорий Азаренок:

Эшелонами шли, кораблями, самолетами. Огромное количество иностранного оружия. Александр Шпаковский:

Я могу назвать цифры. 2,5 миллиарда долларов Соединенные Штаты Америки за последние 7 лет инвестировали в украинские Вооруженные Силы. Это только та помощь, которая получалась по линии США. На этот год руководство Украины запланировало бюджет в районе 15,5 миллиарда долларов. Какие предложения выдвигал Путин? С точки зрения здравого смысла, они вполне понятны. Это «кровавый Путин», как они его сейчас называют. Он просил, первое: уберите ударные потенциалы на тот момент, на который они находились на уровне 1997 года, как мы и договаривались. Отведите ударные потенциалы от наших границ. Второе: дайте гарантии непринятия Украины в НАТО, пусть эта страна обладает нейтральным статусом. Давайте вместе договоримся: Украина, коллективный Запад, Россия, дадим гарантии, подпишем соответствующие договоры юридически обязывающие. Пожалуйста, пусть Украина развивает какой угодно государственный строй, использует какую угодно идеологию, но пусть будет гарантирован нейтралитет. Мы, россияне, будем знать, что ракеты не появятся под Харьковом. Третье требование – не размещайте военные базы на территории бывших советских республик, которые на настоящем этапе не входят в Североатлантический Альянс. Понятно, что речь идет о Центральной Азии, где эти господа тоже желают закрепиться, речь идет о Грузии, Азербайджане. Григорий Азаренок:

Что не логично?

Александр Шпаковский:

Все логично. С точки зрения интересов России, все логично. Более того, по-моему, и примеры приводились. Вы сидите на террасе своего дома, а к соседу во двор заехал танк и навел на вас свою пушку. Что вы должны делать: дальше спокойно продолжать пить чай или пойдете разбираться, в чем дело. Попросить: убери, уберите оружие. Григорий Азаренок:

Два месяца просили, в это время Украина заявляет, что хочет ядерное. Александр Шпаковский:

Не только. В это время каждый день в Украину прибывают несколько бортов с вооружением. Мотивы приятия решения тоже понятны. Это тяжелое решение было дя Путина. «Где гарантии, что они не решили бы атаковать белорусские города, где базируются наши Вооруженные Силы» Григорий Азаренок:

Я помню, что сказал наш Президент, под белорусскую границу несколько дивизионов привезли и полубоевую готовность поставили ракету. Александр Шпаковский:

Я сейчас на этом вопросе остановлюсь отдельно. Понимаете, в чем дело. Нас обвиняют в том, что с нашей территории русские войска также совершили ракетно-бомбовый удар по территории Украины. Мое мнение следующее. С учетом вчерашнего заявления руководителя Совета национальной безопасности Украины Данилова мы действовали абсолютно оправданно. Я напомню, что вчера Данилов заявил о готовности нанести ракетный удар по территории Республики Беларусь. И пусть мне зрители, любой, кто готов поспорить с моими тезисами, ответит на вопрос: если бы у Украины были на сегодня соответствующие силы и средства поражения, находящиеся вблизи, каковы могли бы быть последствия? Где гарантии, что они не решили бы атаковать белорусские города, где базируются наши Вооруженные Силы и Вооруженные Силы Российской Федерации? Гарантии такой никто дать не может. В этой ситуации ракетные дивизионы были подавлены российскими средствами поражения превентивно. Я этому очень рад, потому что господин Данилов не может, даже если очень захочет, на сегодня он может хорохориться сколько угодно по телевизору, но они удар по нашей территории той мощности, ракетный, которой могли бы, не может. При этом, заметьте, Беларусь никакого участия в войне в Украине не принимает. Григорий Азаренок:

Вот, давайте сейчас это отдельно обозначим. После этого началась массированная информационно-психологическая операция по нашему населению. То есть дошли до откровенного маразма и подлости просто нечеловеческой. Звонить нашим матерям, у которых солдаты-срочники служат и говорить: ваш сын погиб под Чернобылем где-то. Вот такое вот делается. Александр Шпаковский:

Я скажу так. Я к этому отношусь спокойно. С военной точки зрения здесь все понятно, это называется деморализация потенциального противника. В отношении нашего общества проводятся мощные информационно-психологические операции. Они проводятся соответствующими кибервойсками Украины, которые были созданы под… «Британцы – известные мастера мистификаций и фейков»

Григорий Азаренок:

Напомню, у них шесть центров. Александр Шпаковский:

Да, по-моему, да. Но я знаю точно, что сама эта инфраструктура вся создавалась Великобританией. Конкретнее даже, она создавалась британцами. А британцы – известные мастера мистификаций и фейков. То есть проходят информационно-психологические операции. Цель – разложение потенциального противника. Какой девиз у украинских кибервойск? «Розум перамагае силу». Что-то такое. То есть они хитростью хотят создать у нас здесь условия для раскачки протестного потенциала общества на основе ложно понимаемых мотивов патриотизма и пацифизма. Они хотят деморализовать наши Вооруженные Силы, они хотят создать в Беларуси хаос. Конечно, нам прискорбно все, что происходит в Украине. Это наши славянские братья. Как бы они не заблуждались там сейчас, пройдет время, время все расставит на свои места. Я могу лишь напомнить, что в 1945 году немцы с ожесточением защищали Берлин и свои города, искренне верили, что наступающая Красная Армия будет всех убивать, насиловать и угонять на Восток. В итоге ГДР стало одним из самых верных союзников Советского Союза. Внутри самой России еще недавно, в 1990-х годах, Чеченская Республика была кровавой раной, а стала мускулом Российской Федерации. Все зависит от того, какая будет дальше выстраиваться политика в отношении Украины, какие меры будут предприниматься, какая помощь будет оказана украинскому народу по политическому переустройству. Конечно, нам бы хотелось, чтобы меньше было жертв, чтобы больше благоразумия проявляли наши украинские соседи. По той простой причине, что, понятно, эта верхушка в основном вся сбежит. Сбегут на Запад с наворованными деньгами. Бойцы и командиры формирований националистов и нацистов, прямо скажем, конечно же, они будут защищаться до последнего, потому что одна из целей российской спецоперации – денацификация. Они понимают, что им грозит. Многие из них запятнали себя военными преступлениями. Григорий Азаренок:

И судит их будут в ДНР и ЛНД. Александр Шпаковский:

Против мирного населения Донбасса. ДНР и ЛНР, напомню, не введен на сегодня мораторий на исключительную меру наказания. Здесь тоже свои моменты. Но Вооруженные Силы Украины, солдаты и офицеры, рядовое население – понятно, многие поддались пропаганде. Кто-то считает, что это борьба за родину. Хотя никто не намерен оккупировать их страну. Но вместе с тем хотелось бы, конечно, чтобы крови было меньше. А мы в данном случае, белорусы, делаем все возможное для мирного урегулирования. Не ради вот этой зарвавшейся украинской верхушки. Я, кстати, напомню тоже разного рода любителям нынешнего киевского режима, что именно Киев был одним из основных застрельщиков государственного переворота в Беларуси. Именно Киев первым закрыл небо над Украиной для нашей гражданской авиации. Киев еще задолго до выборов 2020 года совершал агрессивные действия в отношении нашей страны, наглые действия. А посмотрите, сколько грязи было вылито и сколько фейков было вылито этими бракоделами на тему того, что якобы наши войска участвуют в российской спецоперации. Известный этот подонок Гончаренко, который радовался сожжению людей в Одессе. Это ведь не просто мальчик с улицы, это депутат Верховной рады. Хотя, конечно, какие депутаты, такая и Рада. Но вместе с тем, ведь он на голубом глазу утверждал, что витебские десантники воюют в этом аэропорту Гостомель под Киевом. Опять-таки, любой может на это посмотреть. Сейчас он угрожает нашей стране каким-то там походом завоевательным. То есть у них там что происходит? Вот эта вся верхушка мне напоминают Геббельса, помните? Уже советские войска на Берлин наступали, а он все ждал вундерваффе. Григорий Азаренок:

Чудо-оружие, да.