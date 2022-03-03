Врач больницы, в которую попала беременная украинка: «Вся помощь оказана абсолютно бесплатно»

Белорусские пограничники готовы оказывать содействие в любую минуту. В этой ситуации пришлось действовать без промедления. Гражданка Украины попросила помощи для заболевшей дочери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У трехлетней девочки была высокая температура и обезвоживание. Врачи успели подключиться к лечению вовремя.

Под медицинским наблюдением и беременная украинка. На позднем сроке она пересекла границу и обратилась за экстренной помощью. История стала поводом для очередных фейков. В социальных сетях разлетелось сообщение, что с пациента будут брать деньги за каждый день пребывания в больнице. Медики эту информацию опровергли – помощь оказывается бесплатно.