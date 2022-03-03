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Врач больницы, в которую попала беременная украинка: «Вся помощь оказана абсолютно бесплатно»

03 марта 2022 18:54
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Белорусские пограничники готовы оказывать содействие в любую минуту. В этой ситуации пришлось действовать без промедления. Гражданка Украины попросила помощи для заболевшей дочери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У трехлетней девочки была высокая температура и обезвоживание. Врачи успели подключиться к лечению вовремя.  

Врач больницы, в которую попала беременная украинка: «Вся помощь оказана абсолютно бесплатно»-1

Под медицинским наблюдением и беременная украинка. На позднем сроке она пересекла границу и обратилась за экстренной помощью. История стала поводом для очередных фейков. В социальных сетях разлетелось сообщение, что с пациента будут брать деньги за каждый день пребывания в больнице. Медики эту информацию опровергли – помощь оказывается бесплатно.  

Врач больницы, в которую попала беременная украинка: «Вся помощь оказана абсолютно бесплатно»-4

Юлия Пащенко, врач-акушер-гинеколог Гомельской областной клинической больницы:  
Вся помощь оказана абсолютно бесплатно. Все назначения, которые предусмотрены согласно протоколам Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Все оказывается в полном объеме.  

«Вернемся, только не при этой власти». Беларусь продолжает принимать жителей Украины. Подробности здесь.  

# Беларусь-Украина # общество # Юлия Пащенко # Анастасия Ярощик-Корниенко # Анна Корольчук # Фотофакт

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