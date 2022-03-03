Прямой эфир

«Вернёмся, только не при этой власти». Беларусь продолжает принимать жителей Украины

03 марта 2022 18:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Жителей Украины принимает Беларусь. Им оказывают всю необходимую помощь пограничники, Красный Крест, МЧС, психологи и другие службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 24 февраля в нашу страну приехали более 250 человек. Жители соседнего приграничья, среди которых преимущественно семьи с детьми. Они обращаются к белорусам с просьбами о предоставлении защиты и медицинской помощи. Невзирая ни на какие противоречивые заявления украинской стороны, Беларусь продолжает протягивать руку тем, кто нуждается в поддержке.  

Анатолий Глаз: мы призываем украинскую сторону дать людям возможность спокойно уехать из зоны конфликта. Читайте здесь.  

«Вернёмся, только не при этой власти». Беларусь продолжает принимать жителей Украины-1

Они преодолевают десятки километров пешком. С собой только самое необходимое. В пункты упрощенного пропуска «Андреевка» и «Поддобрянка» в Гомельской области продолжают прибывать граждане Украины, преимущественно женщины с детьми. Сегодня за помощью обратилась и 83-летняя жительница украинского приграничья. В Беларуси живет ее сын. Пришла не одна, а с соседками по деревне.  

«Вернёмся, только не при этой власти». Беларусь продолжает принимать жителей Украины-4

Оформление необходимых документов: главное, чтобы был при себе паспорт и для несовершеннолетних – свидетельство о рождении. Дальше размещение. К каждому подходят индивидуально. Кто-то просит завести к родственникам. На этот случай подготовлен микроавтобус. Многих встречают родные. Если таковых нет – прибывших размещают в пансионатах для определения их дальнейшего статуса пребывания в Беларуси. В здравнице обеспечивают всем необходимым. Здесь граждане Украины могут оставаться столько, сколько нужно.  

Врач больницы, в которую попала беременная украинка: «Вся помощь оказана абсолютно бесплатно». Подробнее здесь.  

«Вернёмся, только не при этой власти». Беларусь продолжает принимать жителей Украины-7

Надеемся, что все будет мирно, вернемся, только не при этой власти. Мы при этой власти… Нас объявили предателями.  

Беларусь всегда открыта для тех, кому необходима помощь. Не оставила в беде и мигрантов на белорусско-польской границе. Во временном кризисном центре и сегодня организована доставка питания, для детей – учебные классы. С 2014 года Беларусь приняла более 160 тысяч граждан Украины. Часть из них прошла процедуру натурализации, получила гражданство, а еще часть – разрешение на постоянное проживание.  

# Беларусь-Украина # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Анна Корольчук # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Завершился второй этап переговоров Украины и России
03 марта 2022 17:48

Завершился второй этап переговоров Украины и России

Она выросла в семье военного, отучилась на врача, но жизнь посвятила музыке. И вот почему
03 марта 2022 17:18

Она выросла в семье военного, отучилась на врача, но жизнь посвятила музыке. И вот почему

«Чтобы нашим сотрудникам работалось комфортнее». Иван Кубраков побывал на открытии нового здания РУВД в Гомеле
03 марта 2022 17:12

«Чтобы нашим сотрудникам работалось комфортнее». Иван Кубраков побывал на открытии нового здания РУВД в Гомеле