«Вернёмся, только не при этой власти». Беларусь продолжает принимать жителей Украины

Жителей Украины принимает Беларусь. Им оказывают всю необходимую помощь пограничники, Красный Крест, МЧС, психологи и другие службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 24 февраля в нашу страну приехали более 250 человек. Жители соседнего приграничья, среди которых преимущественно семьи с детьми. Они обращаются к белорусам с просьбами о предоставлении защиты и медицинской помощи. Невзирая ни на какие противоречивые заявления украинской стороны, Беларусь продолжает протягивать руку тем, кто нуждается в поддержке.

Они преодолевают десятки километров пешком. С собой только самое необходимое. В пункты упрощенного пропуска «Андреевка» и «Поддобрянка» в Гомельской области продолжают прибывать граждане Украины, преимущественно женщины с детьми. Сегодня за помощью обратилась и 83-летняя жительница украинского приграничья. В Беларуси живет ее сын. Пришла не одна, а с соседками по деревне.

Оформление необходимых документов: главное, чтобы был при себе паспорт и для несовершеннолетних – свидетельство о рождении. Дальше размещение. К каждому подходят индивидуально. Кто-то просит завести к родственникам. На этот случай подготовлен микроавтобус. Многих встречают родные. Если таковых нет – прибывших размещают в пансионатах для определения их дальнейшего статуса пребывания в Беларуси. В здравнице обеспечивают всем необходимым. Здесь граждане Украины могут оставаться столько, сколько нужно.

Надеемся, что все будет мирно, вернемся, только не при этой власти. Мы при этой власти… Нас объявили предателями.

Беларусь всегда открыта для тех, кому необходима помощь. Не оставила в беде и мигрантов на белорусско-польской границе. Во временном кризисном центре и сегодня организована доставка питания, для детей – учебные классы. С 2014 года Беларусь приняла более 160 тысяч граждан Украины. Часть из них прошла процедуру натурализации, получила гражданство, а еще часть – разрешение на постоянное проживание.