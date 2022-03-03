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Под контроль луганских властей перешли ещё 7 населённых пунктов. В Мариуполе продолжаются обстрелы

03 марта 2022 09:27
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О ситуации в Украине. ЛНР и ДНР продолжают операцию по освобождению своей территории от украинских военных при помощи российской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что под полный контроль луганских властей перешли еще семь населенных пунктов. В Мариуполе продолжаются интенсивные обстрелы. В городе повреждена важная инфраструктура, нет света, воды и тепла.

Под контроль луганских властей перешли ещё 7 населённых пунктов. В Мариуполе продолжаются обстрелы-1

Не проще ситуация в Харьковской области. В Киеве всю ночь были слышны многочисленные взрывы. Объявлена воздушная тревога. Россия в зону конфликта доставила 30 тонн гуманитарной помощи: крупа, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, хлеб, сладости, питьевая вода.

Под контроль луганских властей перешли ещё 7 населённых пунктов. В Мариуполе продолжаются обстрелы-4

В это время другие страны поставляют в Украину только оружие. За последние несколько дней США отправили в страну 200 зенитно-ракетных комплексов. О поставках летального вооружения Киеву также заявили в Германии, Британии и других странах НАТО.

Под контроль луганских властей перешли ещё 7 населённых пунктов. В Мариуполе продолжаются обстрелы-7

В ЛНР и ДНР продолжается операция по освобождению территории. Украинских военных выбили из 9 населенных пунктов. Читайте здесь.

# Международная политика # Фотофакт

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