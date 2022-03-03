Под контроль луганских властей перешли ещё 7 населённых пунктов. В Мариуполе продолжаются обстрелы

О ситуации в Украине. ЛНР и ДНР продолжают операцию по освобождению своей территории от украинских военных при помощи российской армии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что под полный контроль луганских властей перешли еще семь населенных пунктов. В Мариуполе продолжаются интенсивные обстрелы. В городе повреждена важная инфраструктура, нет света, воды и тепла.

Не проще ситуация в Харьковской области. В Киеве всю ночь были слышны многочисленные взрывы. Объявлена воздушная тревога. Россия в зону конфликта доставила 30 тонн гуманитарной помощи: крупа, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, хлеб, сладости, питьевая вода.

В это время другие страны поставляют в Украину только оружие. За последние несколько дней США отправили в страну 200 зенитно-ракетных комплексов. О поставках летального вооружения Киеву также заявили в Германии, Британии и других странах НАТО.