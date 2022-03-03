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Завершился второй этап переговоров Украины и России

03 марта 2022 17:48
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Одна из главных тем дня. В Брестской области прошла вторая встреча в рамках российско-украинских переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, к чему пришли стороны.  

Есть понимание по ряду гуманитарных вопросов, в том числе о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Москва и Киев продолжат переговоры в третьем раунде. 

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# Международная политика # общество # Фотофакт

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