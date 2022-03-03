В ЛНР и ДНР продолжается операция по освобождению территории. Украинских военных выбили из 9 населённых пунктов

Несмотря на шаги к достижению мира в Украине, градус напряжения обстановки не спадает. В Луганской и Донецкой Республиках продолжается операция по освобождению территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинских военных выбили из девяти населенных пунктов. Подразделения ДНР, взявшие в кольцо город Мариуполь, организовывают гуманитарные коридоры для эвакуации жителей и пытаются убедить солдат ВСУ сложить оружие. Убегая от обстрелов, из Донбасса только за сутки границу России пересекли около 5 000 беженцев.

Бои шли в других регионах страны. Как сообщили в Минобороны России, их войскам удалось взять под контроль Херсон, а также украинское побережье Азовского моря.

Страны ЕС продолжают накачивать Украину вооружением и деньгами. Брюссель заявил, что выделили 500 миллионов евро для предоставления оружия, в том числе летального, и других поставок.