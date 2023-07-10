Может ли известный певец из TikTok выступить на государственном концерте? Ответила организатор

Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер в ток-шоу «По существу» обсудят насущные вопросы. Кирилл Казаков, СТВ:

Что делает государство, чтобы дать человеку раскрыться? Я понимаю, что участие в концертах, особенно в государственных, это такая важная вещь, когда человек, который ничего не достиг, условно говоря, получил славу в интернете и то мимолетную, вряд ли на него попадет.

Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Беларуси:

Не соглашусь, что куда-то в концерт у нас попадают люди, которые ничего не достигли. И все, кто здесь находятся, мы не стоим, со стороны друг на друга не смотрим. Потому что наконец-то благодаря определенным событиям, когда просто пришло время сменить кровь на эстраде. И приток свежей крови. Состоялся наконец-то тот симбиоз, о котором мы давно говорили. Не скажу, что те проекты, которые появились в последние годы, тот же «Звездный путь», тот же «X-Фактор» – это что-то принципиально новое. Вспомните, у вас был «Звездный дилижанс», «Академия талантов», еще «Белтелерадиокомпания» пыталась сделать проект. Но беда всех телепроектов в том, что проходил проект и дальше эти люди где-то растворялись. Телекомпания не могла организовывать их концертную деятельность, потому что не профиль ее деятельности. А, скажем так, куда-то их пристроить… Вот, ты получил свою минуту славы – дальше сам иди работай. Не очень согласна, что артист сможет сделать сам себя. Потому что тот, кто приезжает в Минск, попадает на наши первые конкурсы, это просто ребенок, молодой человек с хорошим голосом. Да, его где-то воспитывают, он не с улицы, помогают мамы, папы, педагоги. Но для того, чтобы он стал артистом, одного голоса мало. Нужна еще песня, нужен еще образ.

Продюсерским центрам, которые здесь присутствуют и не присутствуют, потому что все звезды, которые есть, они вышли бы из «Театра эстрады» или прошли школу оркестра Михаила Яковлевича Финберга, либо «СПАМАШ». Наши вновь появившиеся продюсерские центры сейчас подращивают людей. Просто так никто не складывается, а роль и помощь министерства, чтобы те ребята, которые выписаны в продюсерских центрах или прошли школу в телепроектах, чтобы они дальше не пропали. Потому что, например, «Х-Фактор» и «Фактор.BY», куда дальше деваться этим людям? Может, продюсер организовывать отдельно их концерты. Но Беларусь не такая большая страна, как, например, Россия, где куча корпоративов, где можно как-то продвигаться. Поэтому, естественно, концертные программы на фестивалях, на государственных праздниках – это площадка, где можно показать себя. Обкатать новые песни, стать знакомым большому количеству людей, чтобы дальше организовывать концертную деятельность. Не соглашусь, что концерт на День Независимости – это были все те же певцы, которые пели какие-то новые песни. Там были, естественно, и мэтры наши, но было и очень много молодых артистов с новым репертуаром. И совершенно уникальным был эксперимент, на который пошли с определенным риском, но он удался – это в нынешнем фестиваль песни и поэзии. Все помнят, каким он был. Это был очень-очень ретро-фестиваль. Да, он был под оркестр, он был с живым звуком. Но как-то все сложнее и сложнее бывало людей собирать.