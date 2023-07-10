Лукашенко – директору «Могилёвлифтмаша»: если у тебя мало мощностей, надо задействовать другие
Новости Беларуси. Каждый регион должен зарабатывать себе деньги. На это обратил внимание Президент во время посещения завода лифтового машиностроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 июля Александр Лукашенко – с рабочей поездкой в Могилеве. Главу государства интересуют дела на крупнейших предприятиях, а также реализация инвестиционных проектов.
Председатель Могилевского облисполкома доложил главе государства об основных показателях социально-экономического развития региона. Темп роста ВРП за январь-май составил около 98 % к аналогичному периоду 2022 года. Как уточнил губернатор, выйти на запланированные показатели мешают результаты работы в промышленности, розничном и оптовом товарообороте. Есть вопросы к деревообработке и производителям цемента. К концу года их намерены решить, сдвиги есть уже сейчас. Особое внимание Александр Лукашенко при посещении предприятия «Могилевлифтмаш» уделил его дальнейшим перспективам, в том числе увеличению объемов и спектра выпускаемой продукции.
Сергей Чертков, генеральный директор ОАО «Могилевлифтмаш»:
Мы завод полного цикла. У нас есть и литейное производство, и электродвигатели, и лебедки. Над нами раньше смеялись, говорили, что так никто в мире не работает. Сейчас кооперация: двери делают – там, лебедки – там. Но, как показал результат 24 февраля прошлого года, российские заводы все остановились, потому что у них были европейские турецкие и так далее. У нас все свое, мы ни для не стояли, продолжали работать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо удовлетворить рынок. Поэтому у меня вопрос: а почему мы большее количество при таком спросе не выпускаем? Если у тебя мало мощностей, надо задействовать другие, если надо.
Сергей Чертков:
У нас мощности – 14 000 лифтов в год. В этом году мы сделаем 12 800-13 000. Больше пока по заказам не получается.
Александр Лукашенко:
У меня вопрос, чтобы мы не прозевали момент, забрали рынок. Если сегодня мы 16 000 продать можем, а он может произвести 14 000, 2 000 надо умереть, но произвести. Пусть он основные бы делал детали, а где-то что-то гнуть, паять или варить – «Строммаш» или еще что-то. Таким образом мы рынок займем и здесь свои предприятия сможем загрузить.
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