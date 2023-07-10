Лукашенко – директору «Могилёвлифтмаша»: если у тебя мало мощностей, надо задействовать другие

Новости Беларуси. Каждый регион должен зарабатывать себе деньги. На это обратил внимание Президент во время посещения завода лифтового машиностроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 июля Александр Лукашенко – с рабочей поездкой в Могилеве. Главу государства интересуют дела на крупнейших предприятиях, а также реализация инвестиционных проектов.

Председатель Могилевского облисполкома доложил главе государства об основных показателях социально-экономического развития региона. Темп роста ВРП за январь-май составил около 98 % к аналогичному периоду 2022 года. Как уточнил губернатор, выйти на запланированные показатели мешают результаты работы в промышленности, розничном и оптовом товарообороте. Есть вопросы к деревообработке и производителям цемента. К концу года их намерены решить, сдвиги есть уже сейчас. Особое внимание Александр Лукашенко при посещении предприятия «Могилевлифтмаш» уделил его дальнейшим перспективам, в том числе увеличению объемов и спектра выпускаемой продукции.

Сергей Чертков, генеральный директор ОАО «Могилевлифтмаш»:

Мы завод полного цикла. У нас есть и литейное производство, и электродвигатели, и лебедки. Над нами раньше смеялись, говорили, что так никто в мире не работает. Сейчас кооперация: двери делают – там, лебедки – там. Но, как показал результат 24 февраля прошлого года, российские заводы все остановились, потому что у них были европейские турецкие и так далее. У нас все свое, мы ни для не стояли, продолжали работать.