Руководитель Бюро военно-политического анализа: «Москва делает очень большую ставку на взаимное доверие»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, ход специальной военной операции и союз Беларуси и России. В гостях политолог Андрей Лазуткин и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Президент Беларуси сказал, что при создании сейчас союзной группировки уже опередили даже доктрину новую, которую приняли год назад. Вот вы следите за ситуацией, эта региональная группировка войск, учения, которые проводятся, на следующей неделе будут авиационные учения, вот в данном регионе, наш юг – это важно для обороны Союзного государства, так называемого белорусского балкона? Калининградская вся история. То, что делается за последние месяцы.