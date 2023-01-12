Руководитель Бюро военно-политического анализа: «Москва делает очень большую ставку на взаимное доверие»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, ход специальной военной операции и союз Беларуси и России. В гостях политолог Андрей Лазуткин и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Президент Беларуси сказал, что при создании сейчас союзной группировки уже опередили даже доктрину новую, которую приняли год назад. Вот вы следите за ситуацией, эта региональная группировка войск, учения, которые проводятся, на следующей неделе будут авиационные учения, вот в данном регионе, наш юг – это важно для обороны Союзного государства, так называемого белорусского балкона? Калининградская вся история. То, что делается за последние месяцы.
Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа:
Я сам много раз бывал в замечательной вашей республике и надеюсь бывать еще многократно в будущем. И вижу усилия, которые проводят оборонные ведомства. Я помню, что приезжал еще по линии парламентского сотрудничества Союзного государства. Потом, когда уже начался совместный серьезный оборонительный процесс... Сейчас выстраивается общий противоракетный, противовоздушный щит нашего Союзного государства, что, на мой взгляд, главное достижение наших совместных действий в оборонке, потому что Беларусь обретает самый высокотехнологичный на сегодня противоракетный щит из зенитно-ракетных комплексов и систем самых современных. И производства нынешней эпохи, которые производятся именно сейчас, последние десятилетия из собственных материалов, без какого-то заимствования. Потому что те же системы С-400 и системы более высоких возможностей. Это уже техника XXI века. И то, что сейчас Беларусь получает ЗРК «Тор-М2», С-300, С-400, говорит о том, что Беларусь – наш ближайший военно-политический союзник, то есть Москва делает очень большую ставку на взаимное доверие с Минском, потому что обмен вооружениями – знак нашей большой политической дружбы.
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