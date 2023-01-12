«Там глаза вылезают из черепов, а они рассказывают про синие попы». Почему после СВО ситуация с 2020-м не повторится?

Андрей Лазуткин, политолог:

Идет война в Украине. У вас есть две модели поведения: вы можете почитать газету, посмотреть СТВ, идти дальше на работу и работать, а можете хватать за шкирку, приставать к людям и кричать, что посмотрите, все пропало, надо хавацца ў бульбу, то есть истерика. Есть методика цветных революций. Если у вас 1-3 % выходят на улицы протестовать на мирных акциях, то вы уже на грани того, чтобы режим упал. То есть это много. Это полная мобилизация. А еще процентов 20 – это те, кто не вышел, но они в состоянии истерики. Они кричат, бегают, вибрируют, психуют, беснуются. И это очень много. Необязательно, что каждый белорус должен себя так вести, но если таких истеричных набирается хотя бы 20 %, то это уже угроза для общества. Это уже пожар, который надо тушить, потому что для переворота не надо, чтобы у вас было 100 % таких больных, которые бегают, кричат в каком-то аффекте. 20 % вам хватит, поэтому 2020 год был очень болезненным. Не было критической массы, но их было достаточно много. Если даже по официальным данным наших подсчетов голосов, то 20 % голосовало против Президента в разных формах: против всех, за кого-то из кандидатов. И это было еще до периода подавления этих беспорядков, первые 4 дня, когда было жесткое насилие, как они говорят. После этого протестная база еще немножко увеличилась.