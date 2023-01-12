Настоящий режиссёр, сценарист и камеры. Школьники Новополоцка участвуют в съёмках короткометражного фильма

Новости Беларуси. Новополоцк стал съемочной площадкой короткометражной художественной ленты «Волшебники», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его главная цель – нравственное воспитание молодежи на примере киногероев.

– С Богом! Для новополоцких школьников сегодняшний день начался не со звонка на урок, а с доброй кинотрадиции.

– Проект «Волшебники», сцена 17, кадр 17, дубль 1. Первая съемочная смена стартовала с финальных сцен фильма. Актеры от массовки до исполнителей главных ролей – не мэтры кино, а ученики новополоцких школ, потому мастер-класс от режиссера прямо между сменами декораций.

– Видишь, оно искреннее. Почему искреннее? Потому, что ты по-настоящему переживала. Ты переживала, что что-то не так делаешь, не понимаешь, как делать, и оно было искренним. То есть, как только вы начинаете играть и притворяться, то все рушится. Как только у вас есть в глазах искренность вот такая, то есть все выстраивается, как надо. Десятиклассники Даниил и Вероника по сценарию играют главных героев Витю и Ульяну. Осенью на кастинге среди десятков кандидатов, их выбрали на эти роли. Говорят, в чем-то и сами схожи с героями. Признаются, что тяжело давалось лишь выучить текст.

Даниил Губарик, исполнитель главной роли:

Я сначала волновался, читал, постоянно заучивал, не мог ничего нормально высказать. Пришел – легче, чем было.

Маргарита Чагина, исполнительница роли:

Все очень по-настоящему – настоящий режиссер, сценарист, камеры. Даже посмотреть, как снимается настоящее кино – для меня это невероятно. Короткометражный художественный фильм «Волшебники» о первостроителях Новополоцка и нынешнем поколении. Через главных героев авторы хотят показать одно из важных человеческих качеств – взаимопомощь.

Елена Дубровская, сценарист и режиссер фильма:

Люди объединены одной целью, идеей. В этом объединении, чувстве локтя они идут к чему-то общему, прекрасной цели. Именно так – взаимопомощью – был построен Новополоцк.

Новополоцк стал первым городом в Витебской области, который присоединился к Международному культурно-гуманитарному проекту «Киноуроки в школах мира». В Нефтеграде съемки 50-й киноленты, всего их будет 99 по количеству месяцев за 11 лет обучения в школе. Каждая картина посвящена лучшим нравственным качествам, которые через фильмы прививаются молодому поколению.

Наталья Родионова, руководитель научного отдела Международного культурно-гуманитарного проекта «Киноуроки в школах мира»:

У нас есть такой слоган: искусство на службе воспитания. Это сильнейшим таким действием обладает – киноискусство, любое искусство, театральное искусство.