Настоящий режиссёр, сценарист и камеры. Школьники Новополоцка участвуют в съёмках короткометражного фильма

Новости Беларуси. Новополоцк стал съемочной площадкой короткометражной художественной ленты «Волшебники», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его главная цель – нравственное воспитание молодежи на примере киногероев.
Новости Беларуси. Новополоцк стал съемочной площадкой короткометражной художественной ленты «Волшебники», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его главная цель – нравственное воспитание молодежи на примере киногероев.
– С Богом!
Для новополоцких школьников сегодняшний день начался не со звонка на урок, а с доброй кинотрадиции.
– Проект «Волшебники», сцена 17, кадр 17, дубль 1.
Первая съемочная смена стартовала с финальных сцен фильма. Актеры от массовки до исполнителей главных ролей – не мэтры кино, а ученики новополоцких школ, потому мастер-класс от режиссера прямо между сменами декораций.
– Видишь, оно искреннее. Почему искреннее? Потому, что ты по-настоящему переживала. Ты переживала, что что-то не так делаешь, не понимаешь, как делать, и оно было искренним. То есть, как только вы начинаете играть и притворяться, то все рушится. Как только у вас есть в глазах искренность вот такая, то есть все выстраивается, как надо.
Десятиклассники Даниил и Вероника по сценарию играют главных героев Витю и Ульяну. Осенью на кастинге среди десятков кандидатов, их выбрали на эти роли. Говорят, в чем-то и сами схожи с героями. Признаются, что тяжело давалось лишь выучить текст.
Даниил Губарик, исполнитель главной роли:
Я сначала волновался, читал, постоянно заучивал, не мог ничего нормально высказать. Пришел – легче, чем было.
Маргарита Чагина, исполнительница роли:
Все очень по-настоящему – настоящий режиссер, сценарист, камеры. Даже посмотреть, как снимается настоящее кино – для меня это невероятно.
Короткометражный художественный фильм «Волшебники» о первостроителях Новополоцка и нынешнем поколении. Через главных героев авторы хотят показать одно из важных человеческих качеств – взаимопомощь.
Елена Дубровская, сценарист и режиссер фильма:
Люди объединены одной целью, идеей. В этом объединении, чувстве локтя они идут к чему-то общему, прекрасной цели. Именно так – взаимопомощью – был построен Новополоцк.
Новополоцк стал первым городом в Витебской области, который присоединился к Международному культурно-гуманитарному проекту «Киноуроки в школах мира». В Нефтеграде съемки 50-й киноленты, всего их будет 99 по количеству месяцев за 11 лет обучения в школе. Каждая картина посвящена лучшим нравственным качествам, которые через фильмы прививаются молодому поколению.
Наталья Родионова, руководитель научного отдела Международного культурно-гуманитарного проекта «Киноуроки в школах мира»:
У нас есть такой слоган: искусство на службе воспитания. Это сильнейшим таким действием обладает – киноискусство, любое искусство, театральное искусство.
Виктор Пралич, корреспондент:
Съемочными площадками станут несколько знаковых объектов Новополоцка – площадь Строителей, ледовая арена, музыкальная школа, музей. Премьера короткометражного художественного фильма «Волшебники» состоится летом 2023 года в день празднования 65-летнего юбилея Нефтеграда.
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