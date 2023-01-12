Почему Беларусь выбрала правильный путь, когда решила быть в союзе с Россией? Мнение политолога
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, ход специальной военной операции и союз Беларуси и России. В гостях политолог Андрей Лазуткин и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Григорий Азаренок, СТВ:
В 1990-е об Россию вытирали ноги, и пришел только один человек, наш Президент сказал русским братьям, что мы с вами, несмотря на то что там эти НТВшные куклы, Шендеровичи, Чубайсы, Гайдары его поливали грязью. Но Президент стоял на союзе с Россией, и потом наша страна расцвела. А вот сейчас, когда и наши дорогие братья по СНГ, братья из Азии, Латинской Америки, Африки, они сейчас все выжидательно смотрят и думают, что им делать, кто победит. А непременно победит Россия. И они все побегут заключать договоры, союзы, договариваться. А мы будем здесь уже в привилегированном положении. И уже Александр Григорьевич и Владимир Владимирович будут ставить всему миру условия союзов, договоров, цен. Вот так вижу.
Андрей Лазуткин, политолог:
Вы правильно сказали, мы еще на момент СВО и раньше сделали однозначный выбор. И Россия этот выбор приняла: мы вам помогаем, вместе развиваемся, работаем. Была у нас ситуация последних лет пять, когда эта линия колебалась. Вот у нас конфликт в Украине, мы никакую позицию не занимаем, мы переговорная площадка. Во что это вылилось? В удар по Беларуси. То есть до какого-то момента мы получали от Запада некие бонусы, но потом это все вернулось нам 2020 годом, когда нас начали просто сносить. А что было перед 2020 годом? Вот упоминались дорожные карты, впервые эти карты появились в нашем медиапространстве в конце 2019 года.
Азаренок: «Беларусь – тот самый золотник, который позолотит и всю великую Россию» – подробности здесь.
Григорий Азаренок:
Тогда из России давили те, кто из России сейчас сбежал.
Андрей Лазуткин:
Да, тогда вышли протестовать под российское посольство, по-моему. Как нам рассказывали, посмотрите, это карманная оппозиция Лукашенко, он их выпустил, чтобы попугать русских. Но, во-первых, все эти люди сидят на зонах сегодня, во-вторых, сынку, помогли ли тебе твои ляхи, которые стояли на 100-метровке? Конечно нет! Мы это все решение продавили по интеграции, но уже после 2020 года. С одной стороны, мы поступили по понятиям, с другой, Россия тоже не отказывается от того, что они предлагали. Но карт было больше, там была еще политическая.
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