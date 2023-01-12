Почему Беларусь выбрала правильный путь, когда решила быть в союзе с Россией? Мнение политолога

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, ход специальной военной операции и союз Беларуси и России. В гостях политолог Андрей Лазуткин и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Григорий Азаренок, СТВ:

В 1990-е об Россию вытирали ноги, и пришел только один человек, наш Президент сказал русским братьям, что мы с вами, несмотря на то что там эти НТВшные куклы, Шендеровичи, Чубайсы, Гайдары его поливали грязью. Но Президент стоял на союзе с Россией, и потом наша страна расцвела. А вот сейчас, когда и наши дорогие братья по СНГ, братья из Азии, Латинской Америки, Африки, они сейчас все выжидательно смотрят и думают, что им делать, кто победит. А непременно победит Россия. И они все побегут заключать договоры, союзы, договариваться. А мы будем здесь уже в привилегированном положении. И уже Александр Григорьевич и Владимир Владимирович будут ставить всему миру условия союзов, договоров, цен. Вот так вижу.

Андрей Лазуткин, политолог:

Вы правильно сказали, мы еще на момент СВО и раньше сделали однозначный выбор. И Россия этот выбор приняла: мы вам помогаем, вместе развиваемся, работаем. Была у нас ситуация последних лет пять, когда эта линия колебалась. Вот у нас конфликт в Украине, мы никакую позицию не занимаем, мы переговорная площадка. Во что это вылилось? В удар по Беларуси. То есть до какого-то момента мы получали от Запада некие бонусы, но потом это все вернулось нам 2020 годом, когда нас начали просто сносить. А что было перед 2020 годом? Вот упоминались дорожные карты, впервые эти карты появились в нашем медиапространстве в конце 2019 года. Азаренок: «Беларусь – тот самый золотник, который позолотит и всю великую Россию» – подробности здесь. Григорий Азаренок:

Тогда из России давили те, кто из России сейчас сбежал.