Беглые прогнозируют в Беларуси войну, а Лазуткин над этим смеётся. Почему?

Григорий Азаренок, СТВ: Когда мы обсуждали интеграционные карты, у них же любимое всегда кричать: скоро Россия поглотит. Еще со времен царя Гороха у них это. «Зараз імперыя захваціць. Усё! Запіску запішам, як гібрыднай сілай тонкай, мяккай імперыя захоплівае незалежнасць». Они клянутся словом «незалежнасць», но они готовы продать независимость за право поцеловать ручку польскому пану. Я уже не говорю про американского. К американскому даже не подпустят никогда. За право польскому пану поцеловать ручку они готовы продать независимость, призывать уничтожить нашу страну. Они хотят, чтобы сюда вошли иностранные войска.

Григорий Азаренок: «Расплачиваться», – говорит эта мразь. Как же вы уродливы. Представляете, Андрей, белорусский народ за то, что он мирно живет, за то, что он выбрал своего Президента, за то, что он не позволил разрушить здесь ситуацию, за то, что не позволил здесь сделать вторую Украину, за то, что не позволил продавать своих детей на органы, за то, что не позволил разрушить свои предприятия и экономику, вот за это народ должен расплатиться. За то, что в их мары не поверил, в их святые мечты, в их Европу, в их демократию, в их национализм. Вот что это за мразь?

Андрей Лазуткин, политолог:

Что нам мальчик этот говорит? Что будет война. Они же не понимают, что те задачи, которые решают и Президент, и правительство, и силовые структуры, и наш информационный сектор, – это как раз то, чтобы здесь войны не было, не было боевых действий. Для этого надо сделать вот это, вот это и вот это. Ключевое, что надо сделать, – это выбрать сторону, которую мы уже выбрали. Когда здесь такая территория, которая контролируется, а не серая зона с непонятным правительством, Тихановской какой-нибудь, тогда сюда никто не полезет, потому что это будет означать нападение на союзную группировку, Россию и все прочее. Это система постоянного сдерживания. Они накачивают свою сторону – и мы тогда тоже усиляемся: ставим тут новые типы вооружений, новые комплексы ПВО и прочее. Это постоянная игра.

Мальчик рассказывает, что мы плохой народ, 2020 год, а сейчас мы должны за это расплатиться смертями, агрессией какой-то. Мои дорогие, ничего подобного. Получается, что мы пошли по такой дорожке, которая нам гарантирует стабильность в ближайшие лет 10. Есть в России что-то не произойдет, то мы обеспечили себе и экономическую стабильность, и рынок сбыта, и перестройку экономики (новые порты, которые сейчас строятся). У нас сегодня как никогда хорошие отношения с РФ. А посмотрите, как мы с Украиной себя ведем. Будто ее уже нет. Если раньше это был наш рынок сбыта, тысяча километров границы, то Президент сегодня никаких сигналов им не посылает. Вы нас с 2020 года начали бортовать – и вот ответ. Пожалуйста. Если бы вы себя по-другому вели, признали бы наши выборы, не поддерживали бы оппозицию, потом не создавали бы эти батальоны, то, может, и мы бы себя вели по-другому, как-то бы выступали в вашу защиту перед русскими, а сейчас нет. Конфигурация сложилась.

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