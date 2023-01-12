Головченко: есть договорённости с РФ по поставкам природного газа, нефти на выгодных нам условиях

Новости Беларуси. Реализация союзных программ Беларуси и России не означает потерю суверенитета одной из стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в интеграционных процессах нужно идти от жизни, иначе все можно сломать. Об этом сегодня, 12 января, говорил Президент нашей страны на совещании, где обсудили промежуточные итоги работы над всеми союзными программами.
Лукашенко: надо идти от жизни, в противном случае все сломаем. Какие планы на сотрудничество с Россией?
Премьер чуть позже подробно объяснил журналистам, в чем загвоздка. Нерешаемой ее не назвал, напротив, есть все основания полагать, что принятые в конечном счете решения будут выгодны обеим сторонам.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы продвигаемся неплохо по всем программам. Часть из них, допустим, семь, уже выполнены полностью, как бы мы их закрыли, отложили в сторону. Более вязко идет работа по так называемым энергетическим программам. Здесь вопрос не столько в деньгах, сколько в таких основополагающих, институциональных подходах к тому, как должны функционировать объединенные рынки, допустим, газа и нефти. Что вообще закладывается в понятие общего рынка? Что это: единая цена, тарифы. Когда президент России был в Минске в декабре, очень подробно и президенты, и участники встречи на эту тему общались. Это абсолютно конструктивный разговор. Вы знаете, что о единых рынках энергоносителя идет дискуссия в рамках ЕАЭС. То есть это параллельный трек, на «пятерку» и на «двойку». Поэтому мы стараемся сблизить наиболее позиции на «двойку», чтобы потом скоординированно говорить о «пятерке». Еще раз повторяю, что это второе измерение, у нас есть конкретные договоренности с Российской Федерацией по поставкам природного газа в Республику Беларусь и нефти на наши МПЗ на выгодных для нас условиях. Мы сейчас говорим о некой системе, которая будет работать в дальнейшем и не будет требовать, допустим, ежегодного или каждые три года уточнения каких-то параметров.