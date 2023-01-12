Головченко: есть договорённости с РФ по поставкам природного газа, нефти на выгодных нам условиях

Новости Беларуси. Реализация союзных программ Беларуси и России не означает потерю суверенитета одной из стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А в интеграционных процессах нужно идти от жизни, иначе все можно сломать. Об этом сегодня, 12 января, говорил Президент нашей страны на совещании, где обсудили промежуточные итоги работы над всеми союзными программами.

Лукашенко: надо идти от жизни, в противном случае все сломаем. Какие планы на сотрудничество с Россией?

Премьер чуть позже подробно объяснил журналистам, в чем загвоздка. Нерешаемой ее не назвал, напротив, есть все основания полагать, что принятые в конечном счете решения будут выгодны обеим сторонам.