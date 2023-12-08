Ровно 24 года назад было создано Союзное государство. Что о знаковой дате говорят эксперты?

Знаковое событие для белорусско-российских отношений. 8 декабря 1999 года Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали договор о создании Союзного государства. Именно он задал курс на интеграцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С этого момента страны прошли большой путь, и сегодня наше сотрудничество носит действительно стратегический характер. Попытки отдельных стран развалить союзное строительство провалились. Беларусь и Россия, вопреки давлению, сплотились и уверенно движутся по курсу, определенному лидерами двух государств. О созидательном векторе и траектории устойчивого роста – сюжет Виктории Ходосок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не сомневаюсь, Союзное государство уже в ближайшее время сможет доказать преимущества высшей формы всесторонней интеграции. Особенно тем, кто сегодня стоит рядом и смотрит, как мы пойдем в этом направлении. Пойдем мы быстро!

Москва. Кремль. 99-й год. 8 декабря. Исторический момент: президенты Лукашенко и Ельцин ставят подписи под документом о создании Союзного государства, у которого, не секрет, в то время, как, впрочем, и сейчас (мало что изменилось), были противники. Для двух стран этот шаг вперед стал закономерным продолжением постепенной интеграции после распада Советского Союза.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Тут я бы разделил на две категории. То есть люди, простые люди, они всегда все были за. Другое дело, наверное, причиной или истоком такого неприятия, особенно в первые года существования Союзного государства, я бы назвал национальный эгоизм, особенно со стороны элиты, именно российской элиты. Мы помним олигархические структуры, которые были созданы. Мы помним молочные войны, сахарные войны и так далее.

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

90-е годы вообще были очень сложными для всех государств, потому что развалилось огромное объединение, это Советский Союз. И каждая из стран искала свой путь. Для Беларуси с 94-го года этот путь был вполне определенным. Но для того чтобы выйти на интеграцию, нужно было пройти определенный путь. И мы его прошли. Союзному государству 24 года. За это время страны реализовали 82 союзные программы. Они касаются самых разных сфер: от сельского хозяйства до энергетики. Около 80 % продукции идет на экспорт в Россию. Каких успехов достигло Союзное государство?