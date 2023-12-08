Ровно 24 года назад было создано Союзное государство. Что о знаковой дате говорят эксперты?

Знаковое событие для белорусско-российских отношений. 8 декабря 1999 года Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали договор о создании Союзного государства. Именно он задал курс на интеграцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Знаковое событие для белорусско-российских отношений. 8 декабря 1999 года Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали договор о создании Союзного государства. Именно он задал курс на интеграцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С этого момента страны прошли большой путь, и сегодня наше сотрудничество носит действительно стратегический характер. Попытки отдельных стран развалить союзное строительство провалились. Беларусь и Россия, вопреки давлению, сплотились и уверенно движутся по курсу, определенному лидерами двух государств.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не сомневаюсь, Союзное государство уже в ближайшее время сможет доказать преимущества высшей формы всесторонней интеграции. Особенно тем, кто сегодня стоит рядом и смотрит, как мы пойдем в этом направлении. Пойдем мы быстро!
Москва. Кремль. 99-й год. 8 декабря. Исторический момент: президенты Лукашенко и Ельцин ставят подписи под документом о создании Союзного государства, у которого, не секрет, в то время, как, впрочем, и сейчас (мало что изменилось), были противники. Для двух стран этот шаг вперед стал закономерным продолжением постепенной интеграции после распада Советского Союза.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Тут я бы разделил на две категории. То есть люди, простые люди, они всегда все были за. Другое дело, наверное, причиной или истоком такого неприятия, особенно в первые года существования Союзного государства, я бы назвал национальный эгоизм, особенно со стороны элиты, именно российской элиты. Мы помним олигархические структуры, которые были созданы. Мы помним молочные войны, сахарные войны и так далее.
Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
90-е годы вообще были очень сложными для всех государств, потому что развалилось огромное объединение, это Советский Союз. И каждая из стран искала свой путь. Для Беларуси с 94-го года этот путь был вполне определенным. Но для того чтобы выйти на интеграцию, нужно было пройти определенный путь. И мы его прошли.
Союзному государству 24 года. За это время страны реализовали 82 союзные программы. Они касаются самых разных сфер: от сельского хозяйства до энергетики.
Около 80 % продукции идет на экспорт в Россию. Каких успехов достигло Союзное государство?
Сергей Рекеда, директор Центра изучения перспектив интеграции:
Если смотреть сегодня, то можно увидеть те направления, где мы действительно достигли очень серьезного прогресса. Есть те направления, которые проседают, подвергаются критике. И какие-то пункты, которые немножко устарели, их нужно обновлять. Если говорить о том, чего мы достигли, то очень серьезный прогресс прежде всего в сфере экономического развития и общественной близости, гуманитарного направления.
Большой вклад в союзное строительство, бесспорно, вносит межрегиональное сотрудничество. Только в этому году Беларусь посетили без малого 90 российских делегаций различного уровня. С главами регионов лично встречается и наш Президент. В этому году таких встреч во Дворце Независимости было 14. Кстати, Александра Лукашенко не единожды упрекали в том, что, дескать, не президентский это уровень – встречаться с губернаторами. Ничего зазорного в этом нет. Наоборот, задачи выполняются гораздо быстрее.
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