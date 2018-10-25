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Потоками воды сносит авто: сильнейшее наводнение в Краснодарском крае

25 октября 2018 09:33
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Новости России. Сильные ливни в Краснодарском крае стали причиной мощных наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подтоплены 18 населенных пунктов. Основной удар на себя принял город Туапсе.

Потоками воды сносит авто: сильнейшее наводнение в Краснодарском крае-1

Из-за сильного ливня автомобили сносит потоками воды. Прекращено железнодорожное сообщение, без электричества остались почти 10 тысяч человек. Из-за повреждений коммуникаций прекращена подача воды и газа.

Потоками воды сносит авто: сильнейшее наводнение в Краснодарском крае-4

В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Среди жертв наводнений – два человека.

# Наводнение в России # Фотофакт

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