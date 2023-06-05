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Лукашенко: мы подошли к 500 млн долларов товарооборота с Калининградской областью, но можем больше

05 июня 2023 17:12
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Беларусь и Калининградская область могут значительно прибавить в сотрудничестве. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором этого российского региона. Антон Алиханов посещает Беларусь вот уже в третий раз. Потому хорошо знаком и с белорусскими товарами, и с подходом белорусов к работе (ответственно и с душой), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Направлений для сотрудничества более чем достаточно. И одно из самых развивающихся – строительство. Здесь белорусы себя уже давно зарекомендовали. Наши цена-качество на товары и услуги – в топе у потребителей. В Калининграде белорусские строители возводят жилые дома, электростанции, помогали сооружать футбольную арену к чемпионату мира в 2018-м.

Лукашенко: мы подошли к 500 млн долларов товарооборота с Калининградской областью, но можем больше-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Возможностей у нас предостаточно. Мы подошли к 500 миллионов долларов товарооборота. Это неплохая цифра. Но можем больше. В рамках новых инфраструктурных проектов наши предприятия готовы участвовать в процедурах закупок грузовиков, сельскохозяйственных, дорожных, коммунальных и строительных машин. Можем предложить высокотехнологичные станки и комплектующие. Словом, мы открыты для того, чтобы вы могли изучить наши возможности и предложить дальнейшие пути сотрудничества. Знаю, что нужны и троллейбусы. Наши строители хорошо знают Калининградскую область, работали и работают на объектах. Если удовлетворяет вас, мы готовы и дальше продолжать работать.

Лукашенко: мы подошли к 500 млн долларов товарооборота с Калининградской областью, но можем больше-4

Такому тесному партнерству даже козни Запада не препятствие. Да, мы не скрываем, что работать стало сложнее и дороже, а вот та же соседняя Литва (из-за отказа в транзите санкционных, с точки зрения ЕС, товаров) публично про свои урезанные доходы не говорит.

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Транспортная блокада не страшна. Да, логистика в регионе значительно изменилась. По поручению Путина были разработаны и реализованы механизмы по субсидированию морской линии. Крайне важным было, чтобы и наши товары тоже могли пользоваться данными субсидиями.

Лукашенко: мы подошли к 500 млн долларов товарооборота с Калининградской областью, но можем больше-7

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области России:
Нам очень важно присутствие производителей сельхозпродукции на нашем рынке. Мы в силу нашей географической оторванности всегда немножко выше по инфляции, в том числе и продуктовой, чем в среднем по Российской Федерации. Здесь производители из Республики Беларусь для нас – хорошие партнеры. Они позволяют держать в узде наших производителей. Подробности.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Антон Алиханов # Виктория Ходосок # Фотофакт

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