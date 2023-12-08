Около 80% продукции идёт на экспорт в Россию. Каких успехов достигло Союзное государство?

Знаковое событие для белорусско-российских отношений. 8 декабря 1999 года Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали договор о создании Союзного государства. Именно он задал курс на интеграцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этого момента страны прошли большой путь, и сегодня наше сотрудничество носит действительно стратегический характер. Попытки отдельных стран развалить союзное строительство провалились. Беларусь и Россия, вопреки давлению, сплотились и уверенно движутся по курсу, определенному лидерами двух государств. О созидательном векторе и траектории устойчивого роста – сюжет Виктории Ходосок.

Расширению прямых контактов между регионами, бизнесменами и организациями двух стран способствует Форум регионов. В этому году прошел X юбилейный в Уфе. Его итогом стало подписание порядка 100 соглашений о сотрудничестве, заключены контракты на более чем 110 миллиардов российских рублей. Экономика – основа основ. Особенно с учетом санкционного прессинга.

Но откровенный шантаж сыграл злую шутку скорее с самими авторами санкций. Союзное государство же выбрало импортозамещающий путь. По нему движемся уверенно и с успехом, что вполне видно даже по товарообороту. Прогноз – дело такое... Но 2023-й может побить рекорд минувшего года и выйти на цифру в 55 миллиардов долларов.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Подумаем давайте, если бы вот этот процесс последних двух лет, не дай бог, конечно, чтобы поводом явились санкционные войны, но если бы этот процесс начал реализовываться 25 лет назад, то каких результатов и Беларусь, и Россия достигли бы, особенно в таких ключевых моментах, формат которых находится на уровне суверенитетов государств – это технологический суверенитет, военный, ВПК, социальные проекты. Это противостояние западным санкциям на дипломатическом фронте (можно перечислять очень много). Две страны, два народа стали на правильный, прагматичный путь.



В топе у россиян – наша техника и продовольствие. Что до последнего, то около 80 % продукции идет на экспорт в Россию. Там к товарам с пометкой «Сделано в Беларуси» автоматически добавляют «сделано с душой и качеством».





Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Импортозамещение все-таки мы должны рассматривать как тактический шаг. Это не остановка для Беларуси, а только один из шагов по направлению к технологическому суверенитету. У Беларуси есть еще и этот потенциал. Пока он может быть Российской Федерацией оценен не в полном объеме, но наша стратегия – это технологический суверенитет, который обеспечит стабильное развитие Союзного государства.