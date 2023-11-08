Лукашенко: Ставропольский край – наши сторонники и союзники, на которых можно опереться
Плодородный товарооборот, мультибрендовые локации и доступный отдых. В эти дни Беларусь посещает делегация Ставропольского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О реализации совместных проектов сегодня, 8 ноября, шла речь во время встречи главы государства с губернатором этого российского региона.
У товарооборота динамика, но резерв есть, и точек для успешного сотрудничества не мало. Это совместные производства, расширение поставок техники и продовольствия, взаимодействие в АПК. Ставропольский край заинтересован в локализации производства белорусской техники. Тем более хорошо знает ее в деле.
В рамках визита делегация посещает ряд промышленных предприятий нашей страны. Но речь идет не только о работе. Отдых тоже должен связать Минск и Ставрополь.
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Ставрополье – житница России. И с этим регионам товарооборот у нас растет как на дрожжах. За 2022 год подрос на 75 %. За восемь месяцев 2023 года объем взаимной выручки вырос на 130 %. Это рекордные цифры, но не предельные. Сегодня представительная делегация Ставропольского края, образцового в российском АПК, во Дворце Независимости.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы хорошо понимаете, что в нынешних условиях крайне важно иметь рядом надежных союзников, проверенных. И вы для нас являетесь именно такими, нашими сторонниками и союзниками, на которых можно опереться. Спасибо за очень теплое отношение к Беларуси. Тем не менее я полагаю, что мы до сих пор не задействовали значительную часть нашего потенциала для расширения сотрудничества. Ставропольский край в Беларуси всегда воспринимался как житница, регион с богатыми традициями, высокой культурой сельского хозяйства. В советские времена мы многому учились у вас.
Мы внимательно следим за вашими успехами в садоводстве, селекции плодовых культур, овцеводстве. Готовы рассматривать возможность обмена опытом и реализации наших совместных проектов. Со своей стороны нам также есть что предложить: начиная с новейших технологий в растениеводстве, селекционной работе, поставок семенного и посадочного материала, заканчивая обменом опытом и подготовкой профессиональных кадров для агропромышленного комплекса.
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