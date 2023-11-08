Лукашенко: Ставропольский край – наши сторонники и союзники, на которых можно опереться

Плодородный товарооборот, мультибрендовые локации и доступный отдых. В эти дни Беларусь посещает делегация Ставропольского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О реализации совместных проектов сегодня, 8 ноября, шла речь во время встречи главы государства с губернатором этого российского региона.

У товарооборота динамика, но резерв есть, и точек для успешного сотрудничества не мало. Это совместные производства, расширение поставок техники и продовольствия, взаимодействие в АПК. Ставропольский край заинтересован в локализации производства белорусской техники. Тем более хорошо знает ее в деле. В рамках визита делегация посещает ряд промышленных предприятий нашей страны. Но речь идет не только о работе. Отдых тоже должен связать Минск и Ставрополь. Об урожае в сотрудничестве на полях и причем здесь «Батя», знает наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Ставрополье – житница России. И с этим регионам товарооборот у нас растет как на дрожжах. За 2022 год подрос на 75 %. За восемь месяцев 2023 года объем взаимной выручки вырос на 130 %. Это рекордные цифры, но не предельные. Сегодня представительная делегация Ставропольского края, образцового в российском АПК, во Дворце Независимости. Лукашенко – губернатору Ставрополья: «Мы решили серьезнее закрепиться на юге России». Подробнее.