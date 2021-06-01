Роман Головченко о санкциях к Беларуси: перед нами огромная Азия, огромный Восток

Новости Беларуси. Глава государства 1 июня на большом совещании во Дворце Независимости раскрыл подробности переговоров с президентом России в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча Путина и Байдена, ситуация в Украине, борьба с COVID-19 и ответ на санкции. Лидеры Беларуси и России успели обсудить многие вопросы. Но главным тезисом союзной работы все же остается экономика, ведь именно ее выбрали в качестве мишени.