Роман Головченко о санкциях к Беларуси: перед нами огромная Азия, огромный Восток

Новости Беларуси. Глава государства 1 июня на большом совещании во Дворце Независимости раскрыл подробности переговоров с президентом России в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча Путина и Байдена, ситуация в Украине, борьба с COVID-19 и ответ на санкции. Лидеры Беларуси и России успели обсудить многие вопросы. Но главным тезисом союзной работы все же остается экономика, ведь именно ее выбрали в качестве мишени.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Разные заявления звучат с разных сторон. Мы спокойно отслеживаем эту ситуацию, готовы к разным вариантам развития событий. Мы уверены, что экономика Беларуси не только выстоит и преодолеет, но и получит новый заряд бодрости, как говорится, чтобы более активно работать на других рынках. Потому что мир не заканчивается ни европейским регионом, ни североамериканским. Перед нами огромная Азия, огромный Восток. В принципе, сейчас не так много уникальных товаров или технологий, которыми обладает только одна страна или несколько стран на одном континенте.
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