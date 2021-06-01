Александр Лукашенко: следствие по Протасевичу и Сапеге будет проходить в Беларуси. Это непреклонно

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 июня на большом совещании во Дворце Независимости раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Санкционные таблички активно пытаются развесить в небе над Беларусью. Авиазапреты – тема, которую президенты не обошли стороной. Правда, обсуждать посчитали нужным не «сакральную жертву», Протасевича, а более существенные вопросы авиации. В отношении задержанных лишь одна ремарка Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это не главное – Протасевичи, Сапеги и так далее. Хотя нюанс определенный есть. В связи с этим я хочу сказать, что следствие по обеим персонам будет проходить в Беларуси. Это непреклонно. Об этом я сказал президенту России. И мы договорились, что вторая персона, она же гражданка России, – я заверил президента Путина, что никаких не будет вопросов с доступом консулов. По-моему, они не обижаются. Мы предоставляем не только информацию, хотите встречаться – встречайтесь. Я сказал Путину об этом. Никаких вопросов. Это международная практика. Но следствие мы будем вести в Беларуси.