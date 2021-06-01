Разработки для студентов, чтобы они шли в ногу со временем. Вот что показали на «ТИБО-2021»

Новости Беларуси. «Беларусь – страна цифровых возможностей». Эксклюзивные разработки в сфере информационных технологий, а также возможности их эффективного применения в различных сферах 1 июня представили на международном форуме «ТИБО», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2021 году участниками стали более сотни организаций из десятка стран. Деловая программа форума включает десятки тематических мероприятий – это конференции, семинары, тренинги и выставки. Более чем за четверть века «ТИБО» стал уникальной площадкой для обмена передовым международным опытом, обсуждения государственной политики в информационной сфере и механизмов внедрения новейших технологических трендов.

Дмитрий Юманов, преподаватель кафедры Белорусско-Российского университета:

Для молодежи это отличная возможность узнать какие-то новые инновационные проекты, попробовать принять участие, посмотреть непосредственно то, что разрабатывается, что новое появляется. Те разработки, которые мы представляем сегодня – это разработки, нужные для студентов, для того чтобы они учились, чтобы они осваивали новые технологии современные в промышленности и шли в ногу со временем.

Гегам Варданян, министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК:

На самом деле это очень хорошая площадка. Мне, по крайней мере, очень сильно всегда нравилась. Потому что очень много людей можно увидеть различных, обсудить, найти решения, наметить проекты. Надеюсь, договора будут у людей, которые здесь участвуют, потому что возможности все предоставлены. У нас есть несколько сессий в рамках Евразийского форума, который сегодня проводился, где мы обсуждали направления, проекты, которые ведет комиссия. Одно из важных направлений – трансграничный оборот данных между нашими странами. Мы планируем в этом направлении соглашение, это заложено в стратегии работы нашей комиссии. Это, на самом деле, основа. Константин Шульган: «Говоря чисто о связных проектах, мы говорим о будущем. Это 5G»