Председатель участковой комиссии из Минска о референдуме: день прошёл очень спокойно, внештатных ситуаций не было
Новости Беларуси. У нас есть возможность посмотреть, что происходит на столичном участке № 20 в день референдума. Там работает наша съемочная группа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На прямой связи со студией Ксения Худолей с подробностями того, как проходит голосование.
Ольга Коршун, СТВ:
Что сейчас происходит на участках? Может быть, заметила что-то необычное?
Ксения Худолей, политический обозреватель СТВ:
На участке № 20 Минска на улице Казинца ничего необычного нет, все спокойно. Впрочем, неудивительно. Это не первый день работы комиссии, предшествовало досрочное голосование, ну и все-таки для Беларуси это уже четвертый референдум. На этом участке отмечают высокую активность, больше, конечно, на досрочном голосовании. Но для участка в спальном районе это вполне объяснимо. Очень много пожилых людей здесь живет, они нашли время прийти проголосовать заранее. Ну а сегодня комиссия говорит о том, что приходили люди среднего возраста, молодежь приходила.
Как прошел основной день голосования, нам никто лучше не расскажет, как председатель участковой комиссии. Расскажите, как проходил этот день, сколько вообще у вас человек в списках на участке?
У нас в списках 1 747 участников референдума. День у нас прошел очень спокойно, будем говорить – празднично. Люди приходили, улыбались, отдавали свои голоса, голосовали. И уже к 13:30 у нас было больше 50 % бюллетеней, которые получили участники референдума. Досрочное голосование у нас также проходило очень активно – 31 % участников, которые были внесены в списки, отдали свои голоса. В принципе, внештатных ситуаций никаких у нас не было. Мы работали спокойно. Я думаю, что результаты будут достойные.
Ксения Худолей:
Мы знаем, что у вас очень много пожилых людей в районе, и некоторые из них могли проголосовать на дому. Как работала эта процедура?