Председатель участковой комиссии из Минска о референдуме: день прошёл очень спокойно, внештатных ситуаций не было

Новости Беларуси. У нас есть возможность посмотреть, что происходит на столичном участке № 20 в день референдума. Там работает наша съемочная группа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На прямой связи со студией Ксения Худолей с подробностями того, как проходит голосование. Ольга Коршун, СТВ:

Что сейчас происходит на участках? Может быть, заметила что-то необычное?

Ксения Худолей, политический обозреватель СТВ:

На участке № 20 Минска на улице Казинца ничего необычного нет, все спокойно. Впрочем, неудивительно. Это не первый день работы комиссии, предшествовало досрочное голосование, ну и все-таки для Беларуси это уже четвертый референдум. На этом участке отмечают высокую активность, больше, конечно, на досрочном голосовании. Но для участка в спальном районе это вполне объяснимо. Очень много пожилых людей здесь живет, они нашли время прийти проголосовать заранее. Ну а сегодня комиссия говорит о том, что приходили люди среднего возраста, молодежь приходила. Как прошел основной день голосования, нам никто лучше не расскажет, как председатель участковой комиссии. Расскажите, как проходил этот день, сколько вообще у вас человек в списках на участке?