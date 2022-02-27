ЦИК о референдуме: высокий уровень активности населения, это было понятно, даже имея цифры досрочного голосования

Новости Беларуси. Участки для голосования закончили работу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Центризбиркоме уже подводят промежуточные результаты.
Последние новости у Кристины Сущени.
Новости Беларуси. Участки для голосования закончили работу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Центризбиркоме уже подводят промежуточные результаты.
Последние новости у Кристины Сущени.
Ольга Коршун, СТВ:
Кристина, какие уже можно подвести результаты? Что говорят в Центризбиркоме?
Кристина Сущеня, корреспондент СТВ:
Прямо сейчас наша съемочная группа находится в месте, куда поступает самая оперативная информация. По состоянию на 18:00 – это самые свежие данные – явка граждан составила 74,86 %. Как мы помним, по всей стране, работали более 5,5 тысячи участков. Любопытный случай – накануне, 26 февраля, минчанка, когда голосовала, случайно вместе с бюллетенем опустила в урну и паспорт. Ей сказали, что вернут паспорт, конечно же, только завтра. И обещали доставить до дверей квартиры.
А рядом со мной находится Елена Анатольевна Балдовская – секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. А были ли еще зафиксированы какие-то подобные случаи?
Елена Балдовская, секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси:
Нет, подобных курьезных и необычных случаев ни в период досрочного голосования, ни сегодня, 27 февраля, не случалось. Понятно, что гражданка получит свой паспорт уже после вскрытия ящиков для голосования по окончанию референдума.
Кристина Сущеня:
Давайте скажем про свежие данные, которые у нас имеются. Уже озвучили 74,86 %. Какие области лидируют?
Елена Балдовская:
Лидирует по состоянию на 18:00 часов восточная часть нашей страны. Это Витебская, Гомельская, Могилевская области.
Кристина Сущеня:
На ваш взгляд, такие данные – это много или мало, как вы оцениваете?
Елена Балдовская:
Я считаю, что это не мало, это достаточно высокий уровень активности населения. Было понятно, что население активно проявляет себя в ходе данного референдума, уже даже имея цифры досрочного голосования.
Кристина Сущеня:
Наверное, самое интересное, что обычно остается в кулуарах – что предстоит далее, какой процесс? Когда мы уже сможем узнать точную явку, в какое время уже будет известно?
Елена Балдовская:
Вы знаете, эта информация не то что остается в кулуарах. Это процесс, который урегулирован Избирательным кодексом. После закрытия участков для голосования участковой комиссии предстоит достаточно ответственный этап в их работе – они будут заниматься подсчетом голосов. И мы предварительные данные ждем ближе к полуночи.
Кристина Сущеня:
А точную явку мы узнаем уже во сколько?
Елена Балдовская:
Вы знаете, точные цифры можно будет озвучивать уже после того, как Центральная комиссия получит протоколы, подписанные в установленном порядке, от областных комиссий, от комиссии Минска. Тогда мы сможем уже на своем заседании озвучить конкретные цифры по результатам референдума.
Кристина Сущеня:
Ну что ж, нам остается только ждать свежих, новых данных. Чтобы уже донести их до телезрителей.
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