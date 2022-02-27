ЦИК о референдуме: высокий уровень активности населения, это было понятно, даже имея цифры досрочного голосования

Новости Беларуси. Участки для голосования закончили работу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Центризбиркоме уже подводят промежуточные результаты. Последние новости у Кристины Сущени.

Ольга Коршун, СТВ:

Кристина, какие уже можно подвести результаты? Что говорят в Центризбиркоме?

Кристина Сущеня, корреспондент СТВ:

Прямо сейчас наша съемочная группа находится в месте, куда поступает самая оперативная информация. По состоянию на 18:00 – это самые свежие данные – явка граждан составила 74,86 %. Как мы помним, по всей стране, работали более 5,5 тысячи участков. Любопытный случай – накануне, 26 февраля, минчанка, когда голосовала, случайно вместе с бюллетенем опустила в урну и паспорт. Ей сказали, что вернут паспорт, конечно же, только завтра. И обещали доставить до дверей квартиры. А рядом со мной находится Елена Анатольевна Балдовская – секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. А были ли еще зафиксированы какие-то подобные случаи?

Елена Балдовская, секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси:

Нет, подобных курьезных и необычных случаев ни в период досрочного голосования, ни сегодня, 27 февраля, не случалось. Понятно, что гражданка получит свой паспорт уже после вскрытия ящиков для голосования по окончанию референдума. Кристина Сущеня:

Давайте скажем про свежие данные, которые у нас имеются. Уже озвучили 74,86 %. Какие области лидируют? Елена Балдовская:

Лидирует по состоянию на 18:00 часов восточная часть нашей страны. Это Витебская, Гомельская, Могилевская области. Кристина Сущеня:

На ваш взгляд, такие данные – это много или мало, как вы оцениваете?