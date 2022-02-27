«Чувствуется, что на планку стал взрослее». Как голосуют на референдуме будущие звёзды мирового спорта?

Новости Беларуси. О том, как голосование проходит в Минской области. Наши корреспонденты отправились в Плещеницы к будущим и настоящим звездам мирового спорта, которые между стартами и тренировками тоже заглянули на участок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Это Логойский район. Традиционно сельское население наиболее активно. Много молодежи. В Плещеницком училище олимпийского резерва день у спортсменов расписан с самого утра, поэтому они одни из первых пришли на референдум. Здесь создан участок для голосования № 24.

Руслан Мыщик в свои 18 уже мастер спорта по вольной борьбе и серебряный призер чемпионата Беларуси. Во всем любит порядок и ко всему подходит сверхответственно. И это касается не только спорта. В день референдума юноша пришел на участок, чтобы исполнить гражданский долг. Впервые и один из первых.

Руслан Мыщик, учащийся Плещеницкой государственной областной средней школы-училища олимпийского резерва:

Ответственность, чувствуется, что на планку стал взрослее. Немножко есть волнение – в первый раз. Я живу в этой стране, я ее должен поддерживать, этот флаг должен всегда висеть на моем пьедестале – на первых местах, звучать гимн Республики Беларусь. На этом участке для голосования зарегистрировано больше 1 000 человек. Около половины проголосовали досрочно. Но Руслан предпочел основной день. Для голосующих впервые подготовили небольшие подарки.

Мы вас поздравляем с вашим первым выбором.

Плещеницкое училище олимпийского резерва готовит профессионалов. Представлены разные виды спорта. 17 выпускников являются участниками Олимпийских игр в разные годы. Есть чемпионы Беларуси и Европы. И сейчас здесь продолжают воспитывать будущее нашей страны. Его ребята выбирают уже сегодня.

Татьяна Кацкель, национальный наблюдатель:

Созданы хорошие условия, вы сами видите наглядно. Впечатление замечательное. Комиссия работает слаженно, уверенно – опытные. Нарушений нет.