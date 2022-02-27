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«Чувствуется, что на планку стал взрослее». Как голосуют на референдуме будущие звёзды мирового спорта?

27 февраля 2022 18:03
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Новости Беларуси. О том, как голосование проходит в Минской области. Наши корреспонденты отправились в Плещеницы к будущим и настоящим звездам мирового спорта, которые между стартами и тренировками тоже заглянули на участок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Чувствуется, что на планку стал взрослее». Как голосуют на референдуме будущие звёзды мирового спорта?-1

Анастасия Кончиц, корреспондент:
Это Логойский район. Традиционно сельское население наиболее активно. Много молодежи. В Плещеницком училище олимпийского резерва день у спортсменов расписан с самого утра, поэтому они одни из первых пришли на референдум. Здесь создан участок для голосования № 24.

«Чувствуется, что на планку стал взрослее». Как голосуют на референдуме будущие звёзды мирового спорта?-4

Руслан Мыщик в свои 18 уже мастер спорта по вольной борьбе и серебряный призер чемпионата Беларуси. Во всем любит порядок и ко всему подходит сверхответственно. И это касается не только спорта. В день референдума юноша пришел на участок, чтобы исполнить гражданский долг. Впервые и один из первых.

«Чувствуется, что на планку стал взрослее». Как голосуют на референдуме будущие звёзды мирового спорта?-7

Руслан Мыщик, учащийся Плещеницкой государственной областной средней школы-училища олимпийского резерва:
Ответственность, чувствуется, что на планку стал взрослее. Немножко есть волнение – в первый раз. Я живу в этой стране, я ее должен поддерживать, этот флаг должен всегда висеть на моем пьедестале – на первых местах, звучать гимн Республики Беларусь.

На этом участке для голосования зарегистрировано больше 1 000 человек. Около половины проголосовали досрочно. Но Руслан предпочел основной день. Для голосующих впервые подготовили небольшие подарки.

«Чувствуется, что на планку стал взрослее». Как голосуют на референдуме будущие звёзды мирового спорта?-10

Мы вас поздравляем с вашим первым выбором.

«Чувствуется, что на планку стал взрослее». Как голосуют на референдуме будущие звёзды мирового спорта?-13

Плещеницкое училище олимпийского резерва готовит профессионалов. Представлены разные виды спорта. 17 выпускников являются участниками Олимпийских игр в разные годы. Есть чемпионы Беларуси и Европы. И сейчас здесь продолжают воспитывать будущее нашей страны. Его ребята выбирают уже сегодня.

«Чувствуется, что на планку стал взрослее». Как голосуют на референдуме будущие звёзды мирового спорта?-16

Татьяна Кацкель, национальный наблюдатель:
Созданы хорошие условия, вы сами видите наглядно. Впечатление замечательное. Комиссия работает слаженно, уверенно – опытные. Нарушений нет.

«Чувствуется, что на планку стал взрослее». Как голосуют на референдуме будущие звёзды мирового спорта?-19

Маргарита Левай, председатель участковой комиссии по референдуму Плещеницкого участка для голосования № 22:
Созданы все условия прийти, подобрать время. Также созданы условия, что можно проголосовать не на своих участках, даже если ты находишься в командировке. Поэтому каждый может проголосовать.

«Чувствуется, что на планку стал взрослее». Как голосуют на референдуме будущие звёзды мирового спорта?-22

Руслан признается: он за процветающую Беларусь, которой гордится. Поэтому не собирается останавливаться на достигнутом, будет покорять новые спортивные вершины и активно участвовать в жизни своей страны. Именно поэтому для юноши было так важно прийти на референдум и выразить свою гражданскую позицию.

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# Референдум # общество # Анастасия Кончиц # Руслан Мыщик # Татьяна Кацкель # Маргарита Левай # Фотофакт

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