Здесь мне подарили надежду на то, что есть справедливость. Что говорит украинец, который принял участие в белорусском референдуме?

Новости Беларуси. В 2022 году белорусов с правом голоса стало больше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Те, кто бежал в нашу страну в 2014 году из Донбасса, официально – граждане Беларуси. Это стало возможным благодаря Указу Президента. Но быть частью большой белорусской семьи эти люди хотели сами. И неоднократно обращались с такими просьбами.

Сергей Фоменко, житель Тихиничей:

Что ожидаю? Ну, Беларусь я люблю. Мы полюбили, моя семья ее полюбила. Мы здесь работаем, здесь у нас стабильность есть. Я уже говорил, что это первый раз, когда я в референдуме участвую, до этого ни разу не участвовал. В выборах – было дело. В Украине тогда мне не очень понравилось. В плане того, что проголосовали, а придумали какой-то третий тур. Тогда, между Ющенко и Януковичем был этот спор, между двумя кандидатами в президенты. Получилось, как получилось. Я тогда сказал, что вообще на выборы ходить не буду. Но здесь мне подарили надежду на то, что действительно есть какая-то справедливость, что у народа спрашивают мнение.