Рогожник: Экваториальная Гвинея может стать хабом для поставки белорусской техники в соседние страны
Беларусь является надежным партнером для Экваториальной Гвинеи. И свою дружбу мы подкрепляем не только словом, но и делом. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с Президентом Экваториальной Гвинеи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
С момента первого визита и переговоров глав МИД прямо в аэропорту прошло всего полгода, а мы уже провели два президентских визита, договорились о реализации 74 проектов совместных, собираемся строить агрогородок, поставлять технику, обучать аграриев, и это в стране, где плантации 25-30 соток (как наши дачи) есть у единиц, но нет компетенций, чтобы даже их возделывать.
Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Мы имеем полное представление, что здесь необходимо сделать и как. Те культуры, которые мы выращиваем, подходят и здесь для выращивания. И необходимы только наши удобрения, которые мы можем произвести именно под тот почвенный состав. Ну и средства защиты растений, потому что здесь благоприятный климат как для роста, так и для развития болезней и вредителей. Поэтому мы эти растения можем защитить, мы можем их накормить минеральными удобрениями. Хотелось бы отметить, что в почве у них гумуса содержится – в наших образцах – от 4 до 16 %. Лучшие наши земли у них самые плохие из тех образцов, что мы отобрали. Только минерального питания недостает.
На сегодня Экваториальная Гвинея импортирует 99,9 % товаров. Практически все. И это тотальная зависимость, которую, как и политическую когда-то, местные рассчитывают однажды сбросить, опираясь в этом деле сразу на нескольких гигантов, Россию и Китай. Последние импортируют местную нефть, планируют строительство морской базы здесь, уже возвели жилой квартал, больницы. И, очевидно, на нас.
Глава МИД Экваториальной Гвинеи: с поддержкой Беларуси мы сможем достичь целей устойчивого развития. Подробности.
Можем для начала решить видимые проблемы. Те же экологические. Готовы построить мусоросжигающий завод, поставить пожарную и коммунальную технику, она здесь точно лишней не будет.
Александр Рогожник, министр промышленности Беларуси:
Все, что связано с экологическими аспектами, я имею в виду завод по переработке мусора, последующая переработка этих отходов уже в готовую продукцию, также мусоросжигающий завод. Это все выработка электрической энергии. Этот контракт предварительно – 100 миллионов долларов. Мы планируем, что Экваториальная Гвинея станет местом, своеобразным хабом для поставки в соседние страны нашей белорусской техники.
Об этом постоянно говорит Александр Лукашенко. Как и Зимбабве, Экваториальная Гвинея может стать ядром, опорной точкой, из которой наши товары, наши компетенции могут растекаться по самому перспективному континенту планеты.
Лукашенко: у нас есть технологии и знания, которыми мы можем поделиться с Экваториальной Гвинеей. Читайте здесь.