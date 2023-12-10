Рогожник: Экваториальная Гвинея может стать хабом для поставки белорусской техники в соседние страны

Беларусь является надежным партнером для Экваториальной Гвинеи. И свою дружбу мы подкрепляем не только словом, но и делом. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с Президентом Экваториальной Гвинеи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. С момента первого визита и переговоров глав МИД прямо в аэропорту прошло всего полгода, а мы уже провели два президентских визита, договорились о реализации 74 проектов совместных, собираемся строить агрогородок, поставлять технику, обучать аграриев, и это в стране, где плантации 25-30 соток (как наши дачи) есть у единиц, но нет компетенций, чтобы даже их возделывать.

Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Мы имеем полное представление, что здесь необходимо сделать и как. Те культуры, которые мы выращиваем, подходят и здесь для выращивания. И необходимы только наши удобрения, которые мы можем произвести именно под тот почвенный состав. Ну и средства защиты растений, потому что здесь благоприятный климат как для роста, так и для развития болезней и вредителей. Поэтому мы эти растения можем защитить, мы можем их накормить минеральными удобрениями. Хотелось бы отметить, что в почве у них гумуса содержится – в наших образцах – от 4 до 16 %. Лучшие наши земли у них самые плохие из тех образцов, что мы отобрали. Только минерального питания недостает. На сегодня Экваториальная Гвинея импортирует 99,9 % товаров. Практически все. И это тотальная зависимость, которую, как и политическую когда-то, местные рассчитывают однажды сбросить, опираясь в этом деле сразу на нескольких гигантов, Россию и Китай. Последние импортируют местную нефть, планируют строительство морской базы здесь, уже возвели жилой квартал, больницы. И, очевидно, на нас. Глава МИД Экваториальной Гвинеи: с поддержкой Беларуси мы сможем достичь целей устойчивого развития. Подробности. Можем для начала решить видимые проблемы. Те же экологические. Готовы построить мусоросжигающий завод, поставить пожарную и коммунальную технику, она здесь точно лишней не будет.