Сийярто: несколько стран ЕС хотят ввести санкции против Росатома

Страны Балтии и Скандинавии предложили включить Росатом в новый пакет ответных санкций, но Будапешт выступил против. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.
Он добавил, что такие меры нарушат строительство АЭС «Пакш-2».
Сийярто отметил, что этот проект реализуется совместно с РФ и Францией. При этом Будапешт ускоряет темпы строительства станции, чтобы обеспечить гарантированное снабжение энергией и снизить тарифы для населения.
Действующая атомная станция в Пакше дает почти половину всей электроэнергии в стране. После введения в эксплуатацию двух новых блоков в начале 2030-х годов ее мощности увеличатся вдвое, а доля атомной энергии в энергобалансе достигнет 70%.
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