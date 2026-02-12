Сийярто: несколько стран ЕС хотят ввести санкции против Росатома

Страны Балтии и Скандинавии предложили включить Росатом в новый пакет ответных санкций, но Будапешт выступил против. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

Он добавил, что такие меры нарушат строительство АЭС «Пакш-2».

Сийярто отметил, что этот проект реализуется совместно с РФ и Францией. При этом Будапешт ускоряет темпы строительства станции, чтобы обеспечить гарантированное снабжение энергией и снизить тарифы для населения.

Действующая атомная станция в Пакше дает почти половину всей электроэнергии в стране. После введения в эксплуатацию двух новых блоков в начале 2030-х годов ее мощности увеличатся вдвое, а доля атомной энергии в энергобалансе достигнет 70%.

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