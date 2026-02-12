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Обгон закончился трагедией: два человека погибли в аварии в Брестском районе

12 февраля 2026 11:37
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Два человека погибли в аварии в Брестском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Audi, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обгон закончился трагедией: два человека погибли в аварии в Брестском районе-2

Это случилось утром на автодороге соединяющей Брест и Национальный парк «Беловежская пуща». В числе погибших 42-летний водитель Audi и 35-летняя женщина-пассажир. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело.

# ДТП

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