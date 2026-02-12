Обгон закончился трагедией: два человека погибли в аварии в Брестском районе

Два человека погибли в аварии в Брестском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Audi, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Два человека погибли в аварии в Брестском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Audi, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это случилось утром на автодороге соединяющей Брест и Национальный парк «Беловежская пуща». В числе погибших 42-летний водитель Audi и 35-летняя женщина-пассажир. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело.