Россия поставит Кубе партию нефти в качестве гуманитарной помощи

Россия в ближайшее время направит Гаване партию нефти и нефтепродуктов в качестве гуманитарной помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна переживает сильнейший топливный кризис, который возник из-за действий США. Под давлением Вашингтона поставки сырья вначале прекратила Венесуэла, а затем – Мексика. Под ударом оказалась туристическая отрасль, которая приносила в кубинский бюджет миллионы долларов.

Алехандро Морехон, работник сферы туризма (Куба):

Это ужасно. Мы и раньше переживали трудные времена. Первым ударом стал COVID, но это была чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, а теперь это экономическая проблема для Кубы, которая не может купить топливо. Это обвал туризма. Мы больше не можем стремиться конкурировать с нашими соседями – Мексикой, Доминиканской Республикой. Это невозможно, потому что топливо – это то, что движет всем, теперь у нас нет никаких гарантий для туризма.

Из-за кризиса Куба больше не может заправлять самолеты. В заложниках ситуации оказались десятки тысяч туристов, которые не могут вылететь на родину. Есть среди них и белорусы. Их вывезут вместе с российскими отдыхающими, для которых организуют специальные рейсы.