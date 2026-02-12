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Рютте назвал успехи РФ в Украине незначительными

12 февраля 2026 12:32
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Рютте назвал успехи РФ в Украине незначительными-0

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что успехи России в Украине являются незначительными, подчеркнув стойкость украинского народа и решимость военных бороться дальше. Об этом пишет РИА Новости.

«Но украинский народ невозможно сломать. Именно это я увидел на прошлой неделе. И я снова встретился с солдатами и увидел в их глазах решимость и ожесточенность продолжать борьбу против русских, при том, что русские добиваются лишь очень незначительных успехов», – заявил он, говоря о своей поездке в Киев.

Рютте также высказал надежду на скорое заключение соглашения о прекращении огня или мирного договора с гарантиями.

Тем временем Министерство обороны России сообщило взятии семи населенных пунктов за последнюю неделю.

Фото: nato.int

# Международная политика # НАТО

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