«Современная доказательная практика» – о методах психологии поговорили с экспертом

Дмитрий Дьяков, психолог:

В психологии в чем-то похожая логика. Только мы ориентируемся не на симптомы. Врач тоже, я думаю, не только на симптомы ориентируется, есть целый ряд критериев. Современная доказательная практика ориентируется на поддерживающие процессы. Процессы, которые поддерживают проблему или расстройство. Допустим, у человека была в детстве травма, связанная с насилием. В результате сформировалось убеждение, что мир или конкретно мужчины опасные, враждебные. Склонны причинять зло и вред. Соответственно, формируется избегающее поведение. В результате этого избегающего поведения женщина или это может быть мужчина уже взрослый не получает опыта корригирующего. То есть не получает опыта, который бы сказал ему о том, что часть людей или часть мужчин действительно могут быть опасны или склонны причинять вред. Есть люди, которые могут быть безопасными или даже поддерживающими. Но из-за этого поддерживающего процесса, в основе которого избегание, человек не может получить этот корригирующий опыт. Мы работаем – находим эти поддерживающие процессы. Поддерживающие не человека только, а проблему процессы. Работаем на то, чтобы переструктурировать эти процессы. Сделать их неподдерживающими проблему, а поддергивающими здоровую счастливую жизнь. Поэтому здесь вопрос не должен стоять: работать нам нужно с травмой или формировать ресурсы, или еще что-то делать. Задача – найти те процессы, которые в силу каких-то причин сформировались и поддерживают проблему. Они могут скрыты или человек может их видеть. Дальше с этими процессами надо работать. Их надо рассеять, разрушить и построить на их месте новое здание. Тогда эта терапия может быть эффективна.

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