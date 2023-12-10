Лукашенко: у нас есть технологии и знания, которыми мы можем поделиться с Экваториальной Гвинеей

После теплого и, стоит обязательно отметить, колоритного приема (кадры встречи нашего Президента в аэропорту запомнятся надолго) прошел официальный прием от имени Президента Экваториальной Гвинеи в честь белорусского лидера. Александр Лукашенко выступил с речью. Глава государства отметил, что пришло время Африки и это прекрасно все понимают. А с учетом передела мира и тянущегося шлейфа проблем устоять в одиночку сложно. Потому, чтобы не упасть, во-первых, важно быть ближе друг к другу, а во-вторых, работать дружно и слаженно.

Беларусь является надежным партнером для Экваториальной Гвинеи. И свою дружбу мы подкрепляем не только словом, но и делом. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с Президентом Экваториальной Гвинеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства находится с официальным визитом в этой африканской стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня поразили слова вашего Президента во время переговоров в Минске и здесь. Он искренний человек и искренне признался, что чуть ли не совершил какую-то ошибку. Я с этим, конечно, не согласен. Он тогда сказал, что я стремился в этой стране десятилетиями строить и развивать инфраструктуру и немножко подотстал в обеспечении народа Экваториальной Гвинеи. Я должен был больше сделать, чтобы накормить и одеть людей.

И тогда я ему сказал прямо: вы можете рассчитывать на Беларусь. У нас есть те технологии, знания, опыт, образование, которыми мы можем поделиться с Экваториальной Гвинеей. И за короткий промежуток времени сделать так, чтобы эта ошибка, как он сказал, была незаметной.

Дорогой друг, еще раз подчеркиваю, мы к вашим услугам. У нас есть то, в чем вы нуждаетесь. У вас есть то, что нужно нам. Давайте вместе сделаем все, чтобы народ этой прекрасной страны показал пример другим народам Африки, каким путем надо идти.

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