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Орбан ответил Зеленскому после требований включить Украину в ЕС

12 февраля 2026 11:45
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Орбан ответил Зеленскому после требований включить Украину в ЕС-0

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что условия приема в ЕС определяют страны-члены, а не кандидаты, комментируя требования глава Украины Владимира Зеленского назвать точные сроки вступления Украины. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Уважаемый господин президент! Вы на неверном пути. Вступление в ЕС – это процесс, основанный на заслугах. Условия устанавливают государства-члены, а не страны-кандидаты», – ответил Орбан Зеленскому.

Ранее Зеленский настаивал на включении конкретной даты в проект мирного соглашения, аргументируя это тем, что в противном случае Россия смогла бы заблокировать процесс через европейских представителей.

Фото: instagram / orbanviktor

# Международная политика

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