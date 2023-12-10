Всё у нас получается очень хорошо! Карпенков рассказал об успехах военно-патриотических клубов

Чему учат маленьких белорусов и как воспитанники военно-патриотических клубов стоят на страже национальной безопасности? Проект «МЫ!» Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, СТВ:

Смотришь на это действо и видишь, что для солдат, для спецназовцев, для бойцов эти дети – это уже как родное такое сокровище, за которое в том числе они будут защищать страну. Правильно уловил? Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси:

Да. Получается, пролетело два года. За эти два года дети очень сильно выросли. Даже формат проведения мероприятий торжественных мы очень сильно изменили. Если раньше приходили родители, мы делали концертную программу, награждали детей, награждали родителей, потом проводились небольшие занятия. Сейчас дети уже выступают с инициативой, дети сами готовят сценарий!

Приходят родители, да, поздравления, да, вручение наград, а потом дети как инструкторы выступают, на основном учебных местах демонстрируют, что они умеют. Но не только демонстрируют, а обучают своих родителей. Отцы вместе со своими детьми с удовольствием занимаются тактической подготовкой, рукопашным боем, стрельбой. Мамы осваивают скалодром, сдают нормативы по физической подготовке, занимаются медицинской подготовкой.

Вы знаете, сложились такие настоящие боевые коллективы практически во всех частях и соединениях внутренних войск. И наших детей, воспитанников военно-патриотических клубов, мы воспринимаем как цельный боевой коллектив, который точно так же, наравне с нами, участвует в обороне и защите нашей Родины. Знаете, они нас морально и психологически вдохновляют. Мы понимаем наглядно, ради чего мы служим.

Военно-патриотические клубы – это наша гордость, это достижение внутренних войск в органах внутренних дел. 18 клубов у нас, две тысячи мальчишек и девчонок, 20 клубов в органах внутренних дел. Самое главное, понимаете, полностью отработана нормативно-правовая база, 160-й указ, норма обеспечения, нормативно-правовая база Министерства образования. Дети пришли, обучились, вышли, получили сертификаты. Кто-то поступил и уже учится в высших учебных заведениях. Когда пришли сегодня курсанты, суворовцы, лицеисты, они жмут руку, говорят: большое спасибо внутренним войскам за то, что мы получили здесь все необходимое, чтобы поступить и учиться на защитника Отечества. Вы знаете, это очень-очень приятно.