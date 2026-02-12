Как долго надо посещать психолога, чтобы терапия подействовала – рассказала эксперт

Мы доверяем псевдопсихологам свое психическое здоровье, свои отношения. Мы делимся секретами. Возможно, мы рассказываем им то, что никому никогда не говорили, действительно доверяя свою судьбу. Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

«Современная доказательная практика» – о методах психологии поговорили с экспертом

Наталья Надольская, ведущая:

Мы как клиенты хотим прийти к психологу и получить очень быстро помощь – одна, две сессии, максимум десять. Когда я слышу от людей, которые говорят, что я в терапии пять лет – это про что? Про то, что у человека много свободного времени и много денег либо действительно такой тяжелый случай, что можно находиться в терапии пять лет? Вы тоже слышали, что люди восемь лет в терапии и десять лет в терапии. Это уже что – зависимость от терапии?