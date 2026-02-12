Как долго надо посещать психолога, чтобы терапия подействовала – рассказала эксперт

Мы доверяем псевдопсихологам свое психическое здоровье, свои отношения. Мы делимся секретами. Возможно, мы рассказываем им то, что никому никогда не говорили, действительно доверяя свою судьбу. Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
«Современная доказательная практика» – о методах психологии поговорили с экспертом
Наталья Надольская, ведущая:
Мы как клиенты хотим прийти к психологу и получить очень быстро помощь – одна, две сессии, максимум десять. Когда я слышу от людей, которые говорят, что я в терапии пять лет – это про что? Про то, что у человека много свободного времени и много денег либо действительно такой тяжелый случай, что можно находиться в терапии пять лет? Вы тоже слышали, что люди восемь лет в терапии и десять лет в терапии. Это уже что – зависимость от терапии?
Виктория Протас, кризисный психолог, сексолог:
Все зависит от подхода психолога, к которому обратился клиент. В каком подходе работает психолог – это раз. Во-вторых, вы берете общность, очень неконкретику. То есть, если мы говорим по ПТСР, КПТСР, за один раз вы не решите этот вопрос. Следующий момент – я всегда работаю в тандеме с психиатром с моими запросами. То есть я не беру на себя ответственность. Я не могу назначать какие-то препараты. Я даже в эту ответственность не захожу. Если мы делаем диагностику, я вижу, что есть определенные моменты, всегда перенаправляю к своему коллеге. Мы работаем вместе. Здесь нужно это понимать. Кроме психиатра есть момент анализов и эндокринолога, потому что физику никто не отменял. Поэтому здесь в зависимости от того, в каком контексте пришел ваш клиент к вам, с каким запросом, что вы вскрыли. То есть вы намечаете определенную работу. Соответственно, если мы будем обобщать – это некорректно в данном конкретном случае.
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