Во Франции мощный шторм «Нильс» оставил без электричества около миллиона домов

Как минимум один человек погиб, десятки пострадали в результате мощного шторма «Нильс», который обрушился на юг Франции. Сильный ветер скоростью свыше 100 километров в час оставляет после себя разрушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.