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Во Франции мощный шторм «Нильс» оставил без электричества около миллиона домов

12 февраля 2026 11:38
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Как минимум один человек погиб, десятки пострадали в результате мощного шторма «Нильс», который обрушился на юг Франции. Сильный ветер скоростью свыше 100 километров в час оставляет после себя разрушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции мощный шторм «Нильс» оставил без электричества около миллиона домов-2

Без электричества остались около миллиона домов. В 32 департаментах объявлен красный – высший уровень опасности. Местных жителей призвали готовиться к масштабным наводнениям. В Альпах из-за серьезной угрозы схода лавин закрылись горнолыжные курорты. Отменены занятия в школах, прервано паромное сообщение. Национальная железнодорожная компания отменила почти все поезда в регионе, в том числе скоростные.

# Новости Франции # Наводнение во Франции

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