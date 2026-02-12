Во Франции мощный шторм «Нильс» оставил без электричества около миллиона домов

Как минимум один человек погиб, десятки пострадали в результате мощного шторма «Нильс», который обрушился на юг Франции. Сильный ветер скоростью свыше 100 километров в час оставляет после себя разрушения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Без электричества остались около миллиона домов. В 32 департаментах объявлен красный – высший уровень опасности. Местных жителей призвали готовиться к масштабным наводнениям. В Альпах из-за серьезной угрозы схода лавин закрылись горнолыжные курорты. Отменены занятия в школах, прервано паромное сообщение. Национальная железнодорожная компания отменила почти все поезда в регионе, в том числе скоростные.