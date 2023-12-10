Нацисты отступали, прикрываясь «биологическим щитом». Вспоминаем трагедию в Озаричах

Запад ведет против Беларуси настоящую гибридную войну, пытаясь подорвать социальные устои нашего государства, разрушить экономику, промышленность, переписать историю. Но прежде давайте посмотрим на то, что делает со своим славным прошлым Украина. Буквально рубят под корень все то, на чем стоит история украинского государства. На днях под нож пустили очередной памятник. В этот раз не выдержал натиска Николай Щорс, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Памятник красному командиру установили в Киеве в апреле 1954 года. Открытие приурочили к 300-летию воссоединению России и Украины.

Но сейчас Киев врозь не только с Москвой, но и с нами. А то, что пытаются взяться и за передел белорусской истории, уже давно ни для кого не секрет. Правда, отличие в том, что мы там просто не сдадимся. Будем стоять и стоим на защите исторической правды и справедливости. Сейчас под ударом события Великой Отечественной войны. Заслуги белорусов и других народов-победителей пытаются в лучшем случае минимизировать, а в худшем приписать чужие заслуги. Вспомните заявление Белого Дома накануне Дня Победы. Там говорилось, что это США выиграли Вторую мировую, ну, и еще немного союзники помогли. Сохранение памяти о тех событиях – это уже вопрос национальной безопасности для народов-победителей, отметил на неделе глава Администрации Президента Беларуси. Игорь Сергеенко подчеркнул, что сегодня нужно больше рассказывать о героях, которые остановили продвижение нацизма, потому что память делает нас сильнее. А в нынешних условиях, когда противостояние Запад – Восток выходит на новый уровень, белорусам как никому другому следует помнить, чему учила нас история. Вот и на неделе был повод еще раз оглянуться в прошлое. В Озаричах после реконструкции открыли обновленный мемориальный комплекс. В 1944-м немцы организовали в этой местности три лагеря смерти. Они носили общее название «Озаричи». Под видом эвакуации сюда согнали 50 тысяч узников, в том числе детей, женщин и стариков. Люди находились просто в зверских условиях – без воды, еды, под открытым небом. Впервые в Озаричах фашисты применили бактериологическое оружие. Анна Корольчук продолжит.

Холодный март 1944-го. В сторону болот в Калинковичском районе фашисты свозят десятки тысяч людей: женщин, детей и стариков. Их участь – стать узниками лагерей смерти «Озаричи», «Дерть», «Подосинник».

Сергей Малащенко, научный сотрудник Калинковичского государственного краеведческого музея:

На пути наступления Красной армии (РККА) было решено выстроить сеть лагерей, в которые должно было быть согнано мирное население – женщины, дети, старики – те категории граждан, которые не могли участвовать на строительных работах, на возведении фортификационных сооружений для немецкой армии. И эти граждане должны были целенаправленно, планомерно заражаться сыпным тифом. Это Могилевская, Полесская, Гомельская области. Были и граждане с территорий современной Российской Федерации: Смоленской и Брянской областей.

Вермахт отступал, прикрываясь «биологическим щитом». Более 50 тысяч человек стали участниками чудовищного эксперимента, план которого лично утвердил Гитлер. Люди круглосуточно находились под открытым небом. Их заставили снять теплые вещи и обувь, запрещали жечь костры и хоронить умерших. Женщины как могли спасали детей.

Владимир Гордиенко, председатель Калинковичской районной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма:

Воды никакой не давали, питья не давали, еды не давали. У матери за пазухой были сухари, правду говорю, как есть. Скатерки были полотняные, она туда набрала сухарей.

Владимир Новик, бывший узник Озаричских лагерей смерти:

Хлеб кидали в последний день, когда они уже приехали машиной вечером. И там хлеб у них какой-то был мерзлый, махонькие булочки. Они кидали, 150-200 человек лежало, убили булками, как скидывали. Они специально по головам... Мороз, голод, антисанитария. Нацисты создавали идеальную среду для распространения болезней, делая из людей биологическое оружие. Нарушителей режима расстреливали на месте.

Анна Корольчук, корреспондент:

План фашистов сорвался – эпидемию тифа удалось остановить. Военные организовали карантинную зону, из трех ближайших армий направили медиков – более 20 врачей и 50 санитарок. С подобным ужасом они столкнулись впервые, но смогли локализовать очаг. Спасли тысячи жизней, иногда жертвуя своей собственной.

Больных распределили в 25 госпиталей, обеспечили антибиотиками и питанием. В честь самоотверженности военных медиков на новом мемориале в Озаричах установили памятный знак, первый подобный в Беларуси. После реконструкции комплекс расширился – в нем появились новые элементы: информационный центр, башня памяти, камни прозрения и панно с фотографиями.

Сергей Первицкий, главный архитектор проекта:

То, что мы видим за моей спиной, это реальные архивные фотографии, которые воочию дают посетителю убедиться в том, какие ужасы пережили или не пережили люди. Конечно, работа над такими объектами легко не дается. Это всегда невеселые мысли, мысли о чьих-то страданиях и мыли о том, что не дай бог, чтобы что-то подобное повторялось.