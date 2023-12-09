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Глава МИД Экваториальной Гвинеи: с поддержкой Беларуси мы сможем достичь целей устойчивого развития

09 декабря 2023 16:49
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Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Экваториальную Гвинею. Посещение африканской страны Президент анонсировал еще в конце октября на встрече с министром иностранных дел этого государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МИД Экваториальной Гвинеи: с поддержкой Беларуси мы сможем достичь целей устойчивого развития-1

Сегодня с ответным визитом в Малабо Александр Лукашенко. К слову, это первый визит белорусского лидера в Центральную Африку, несмотря на то, что страны не один десяток лет развивают политический диалог и торговлю. Но сегодня для партнеров особое время – время больших возможностей. Африка открыта для тесного и долгосрочного сотрудничества, а Беларусь в свою очередь нацелена на его активное расширение. Так, стороны рассчитывают достичь товарооборота в 100 миллионов долларов.

Глава МИД Экваториальной Гвинеи: с поддержкой Беларуси мы сможем достичь целей устойчивого развития-4

Симеон Ойоно Эсоно Ангуэ, министр иностранных дел, международного сотрудничества и диаспоры Экваториальной Гвинеи:
Сегодня глобальная ситуация такова, что сотрудничать нужно очень быстро и сообща. В одиночку невозможно справляться. При содействии Беларуси мы сможем достичь целей устойчивого развития, которые перед нами поставило руководство страны. Именно поэтому в течение полугода Беларусь превратилась в привилегированного партнера Экваториальной Гвинеи в сотрудничестве. И мы продолжим это тесное взаимодействие на благо обоих государств. Этот официальный визит Президента Беларуси в Малабо в значительной степени усилит взаимодействие между нашими странами в различных сферах. Прежде всего мы говорим о здравоохранении, инфраструктурных проектах.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Симеон Ойоно Эсоно Ангуэ # Фотофакт

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