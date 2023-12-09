Глава МИД Экваториальной Гвинеи: с поддержкой Беларуси мы сможем достичь целей устойчивого развития

Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Экваториальную Гвинею. Посещение африканской страны Президент анонсировал еще в конце октября на встрече с министром иностранных дел этого государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня с ответным визитом в Малабо Александр Лукашенко. К слову, это первый визит белорусского лидера в Центральную Африку, несмотря на то, что страны не один десяток лет развивают политический диалог и торговлю. Но сегодня для партнеров особое время – время больших возможностей. Африка открыта для тесного и долгосрочного сотрудничества, а Беларусь в свою очередь нацелена на его активное расширение. Так, стороны рассчитывают достичь товарооборота в 100 миллионов долларов.