Посмотрели на новинку авиапарка белорусской армии – разбираемся, как устроен вертолёт Ми-35М

Наша армия продолжает усиливать южные рубежи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Проводят воздушную и наземную разведку. А непосредственно на линии границы расположены блокпосты, мобильные пункты пропуска, боевая техника – все готово к обороне. Также на неделе в Вооруженных Силах прошли плановые занятия по боевой готовности. Как отметили в Минобороны, военнослужащие показали высокий уровень подготовки и слаженности. Не сбрасываем со счетов и техническое оснащение армии.

Только в 2022 году в Вооруженные Силы Беларуси было поставлено более 500 единиц новых образцов вооружений, военной и специальной техники и вспомогательного оборудования. На боевом дежурстве «Полонезы», «Искандеры», С-400. Это наша броня, которая сейчас даже больше работает на упреждение, но если до того дойдет, то раскроется и ее военный потенциал. А это действительно страшная сила! Как и чем можем ответить и на что сегодня делают акцент в перевооружении? Тему продолжит Глеб Прокофьев. Новые крылья белорусской армии. Первая партия вертолетов Ми-35М поступила на вооружение нашим военным еще в середине августа. Сейчас летчики осваивают винтокрылые машины в условиях зимней непогоды.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Ми-35М разработан на базе боевого вертолета Ми-24. Он, как и старший брат, может выполнять задачи не только в качестве ударного, но и транспортного вертолета. Эта винтокрылая машина способна перевозить до семи десантников и груз около полутора тонн.

Вертолет многофункционален: может десантировать бойцов и эвакуировать раненых с поля боя, а также поддерживать огнем подразделения и уничтожать бронетехнику. По боевым свойствам МИ-35М – один из лучших вертолетов этого класса. Благодаря новейшей электронике и современным приборам задачи выполняются одинаково успешно как днем, так и ночью.

Командир вертолетной эскадрильи 50-й смешанной авиационной базы:

Установлен блок оптических модулей стабилизированный. Здесь встроены одновременно и видеокамеры, тепловизоры и лазерный дальномер, что позволяет в полном спектре использовать данный вертолет в плохих метеоусловиях и ночью.

Основным отличием Ми-35 от вертолета Ми-24 является наличие встроенной пушечной установки ГШ-23Л с боезапасом в 450 снарядов. На вертолетах Ми-24 таких пушек не установлено.

Отсутствие вспомогательной гидросистемы шасси остаются у нас в опущенном положении, что обеспечивает безопасность аварийной посадки экипажа. Также на вертолете установлен индикатор лобового стекла, который в полностью идентифицирует летчику всю информацию, необходимую в полете.

В белорусской армии такие вертолеты наиболее актуальны, так как быстро происходит переучивание летного и инженерно-технического состава с вертолетов Ми-24 на вертолет Ми-35.

В ближайшее время ожидаются новые партий вертолетов Ми-35м. Стоит отметить, что за последние несколько лет белорусский авиапарк значительно обновился. Теперь наше небо защищают еще учебно-боевые самолеты ЯК-130, многоцелевые истребители СУ-30СМ, а также вертолеты МИ-8 МТВ-5.