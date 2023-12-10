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Посмотрели на новинку авиапарка белорусской армии – разбираемся, как устроен вертолёт Ми-35М

10 декабря 2023 18:07
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Наша армия продолжает усиливать южные рубежи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Проводят воздушную и наземную разведку. А непосредственно на линии границы расположены блокпосты, мобильные пункты пропуска, боевая техника – все готово к обороне. Также на неделе в Вооруженных Силах прошли плановые занятия по боевой готовности. Как отметили в Минобороны, военнослужащие показали высокий уровень подготовки и слаженности. Не сбрасываем со счетов и техническое оснащение армии.

Посмотрели на новинку авиапарка белорусской армии – разбираемся, как устроен вертолёт Ми-35М-1

Только в 2022 году в Вооруженные Силы Беларуси было поставлено более 500 единиц новых образцов вооружений, военной и специальной техники и вспомогательного оборудования. На боевом дежурстве «Полонезы», «Искандеры», С-400. Это наша броня, которая сейчас даже больше работает на упреждение, но если до того дойдет, то раскроется и ее военный потенциал. А это действительно страшная сила!

Как и чем можем ответить и на что сегодня делают акцент в перевооружении? Тему продолжит Глеб Прокофьев.

Новые крылья белорусской армии. Первая партия вертолетов Ми-35М поступила на вооружение нашим военным еще в середине августа. Сейчас летчики осваивают винтокрылые машины в условиях зимней непогоды.

Посмотрели на новинку авиапарка белорусской армии – разбираемся, как устроен вертолёт Ми-35М-4

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Ми-35М разработан на базе боевого вертолета Ми-24. Он, как и старший брат, может выполнять задачи не только в качестве ударного, но и транспортного вертолета. Эта винтокрылая машина способна перевозить до семи десантников и груз около полутора тонн.

Посмотрели на новинку авиапарка белорусской армии – разбираемся, как устроен вертолёт Ми-35М-7

Вертолет многофункционален: может десантировать бойцов и эвакуировать раненых с поля боя, а также поддерживать огнем подразделения и уничтожать бронетехнику. По боевым свойствам МИ-35М – один из лучших вертолетов этого класса. Благодаря новейшей электронике и современным приборам задачи выполняются одинаково успешно как днем, так и ночью.

Посмотрели на новинку авиапарка белорусской армии – разбираемся, как устроен вертолёт Ми-35М-10

Командир вертолетной эскадрильи 50-й смешанной авиационной базы:
Установлен блок оптических модулей стабилизированный. Здесь встроены одновременно и видеокамеры, тепловизоры и лазерный дальномер, что позволяет в полном спектре использовать данный вертолет в плохих метеоусловиях и ночью.

Посмотрели на новинку авиапарка белорусской армии – разбираемся, как устроен вертолёт Ми-35М-13

Основным отличием Ми-35 от вертолета Ми-24 является наличие встроенной пушечной установки ГШ-23Л с боезапасом в 450 снарядов. На вертолетах Ми-24 таких пушек не установлено.

Посмотрели на новинку авиапарка белорусской армии – разбираемся, как устроен вертолёт Ми-35М-16

Отсутствие вспомогательной гидросистемы шасси остаются у нас в опущенном положении, что обеспечивает безопасность аварийной посадки экипажа. Также на вертолете установлен индикатор лобового стекла, который в полностью идентифицирует летчику всю информацию, необходимую в полете.

Посмотрели на новинку авиапарка белорусской армии – разбираемся, как устроен вертолёт Ми-35М-19

В белорусской армии такие вертолеты наиболее актуальны, так как быстро происходит переучивание летного и инженерно-технического состава с вертолетов Ми-24 на вертолет Ми-35.

Посмотрели на новинку авиапарка белорусской армии – разбираемся, как устроен вертолёт Ми-35М-22

В ближайшее время ожидаются новые партий вертолетов Ми-35м. Стоит отметить, что за последние несколько лет белорусский авиапарк значительно обновился. Теперь наше небо защищают еще учебно-боевые самолеты ЯК-130, многоцелевые истребители СУ-30СМ, а также вертолеты МИ-8 МТВ-5.

Посмотрели на новинку авиапарка белорусской армии – разбираемся, как устроен вертолёт Ми-35М-25

Леонид Давидович, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации:
Обновление нашей авиации идет планово и системно. Кроме того, самолеты и вертолеты, которые достались нам от Советского Союза, ремонтируются, модернизируются и, соответственно, их функционал расширяется. Сам по себе авиационный комплекс, самолет или вертолет, обладает каким-то потенциалом. Расширяется линейка новых средств поражения, которые могут применяться. Поэтому, конечно, чем больше у нас новых самолетов и вертолетов, тем выше потенциал нашей авиации, тем шире круг задач, которые они смогут выполнять.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Глеб Прокофьев # Леонид Давидович # Фотофакт

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