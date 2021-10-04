«Родители не против этого?» Руководитель по военно-патриотическому воспитанию о занятиях и учениках

Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу « По существу » собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok?

Александр Иванов, руководитель по военно-патриотическому воспитанию гимназии № 43 Минска:

Пока не было видно и никто не проявился. У меня обучается в неделю приблизительно 730 человек – и девушки, и парни. Когда они приходят в 10-м классе, они присматриваются первый месяц, что это за дисциплина, как будет проводиться и что это вообще. Когда они видят систему работы, а она там одна – согласно уставу Вооруженных Сил, мы им прививаем это с первого дня – совершенно по-другому начинают к этой дисциплине относиться. Когда они побывают в нашем центре гражданско-патриотического воспитания, в музеях, у людей совершенно другое мнение начинается в патриотическом направлении. Мы часто приглашаем воинов-интернационалистов, в этом музее проходят занятия, они видят реально тех людей, которые в свое время защищали. Личные истории люди рассказывают, они с ранениями. Он приходит, у него много наград. Он рассказывает историю, историю войны в Афганистане. Как мы в свое время ветеранов Великой Отечественной войны слушали открытыми ртами, те люди, которые в танке горели, партизанами были…

Кирилл Казаков:

Родители не против этого?

Александр Иванов:

Нет.

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