Чтобы сельская торговля не буксовала – как со снежным циклоном справлялись автолавки

Отправимся на Камчатку, которую на неделе замело. Буквально. Кадры с сугробами на уровне второго этажа облетели соцсети. В Петропавловске-Камчатском автомобили и низкие постройки оказались погребены под снегом. Также в регионе отменены авиарейсы, прекращено движение автобусов и перекрыты основные трассы. Введен режим ЧС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Нам до Камчатки, конечно, далеко. Но тоже хватило. Беларусь продолжает буквально разгребать последствия снежного циклона. К внеплановому субботнику в январе присоединились коммунальные службы – их сотрудники и техники в первых рядах. Но и белорусы не остались в стороне. Дружно раскупили лопаты и сделали кассу отдельным магазинам – ну хоть кто-то должен на «Улли» заработать, хотя цены на инвентарь вызывали отдельную бурю негодования, но сейчас не об этом. Помощь и взаимовыручка в эти снежные дни тоже были в цене, и то, как белорусы справились, – вот это действительно дорого стоит.

В усиленный режим работы перевели и автолавки. Чтобы магазины на колесах непременно достигли точек назначения, им прокладывали дорогу тракторы, а в самых сложных случаях даже БТРы. Автолавки в некоторых селах – единственный способ получить свежие продукты. Так что без них никуда и никак. Да и в целом торговля на селе должна быть доступна в любое время года. А ассортимент – такой, чтобы глаза разбегались. Это не блажь сельских жителей, а требования на высшем уровне. Как не уйти в минус. Особенности сельского шоппинга на неделе изучили наши корреспонденты.

Настойчивый гудок разрывает тишину заснеженной деревни Забудьки. Когда-то оживленное село, а сегодня местных можно буквально по пальцам сосчитать – всего 10 человек. Татьяна Григорьевна – одна из них, спешит навстречу автолавке: даже в хорошую погоду добираться до городских торговых площадок непросто. Что говорить про такую снежную зиму.

Татьяна Шило, жительница деревни Забудьки:

Я живу одна и очень часто болею, и для меня они палочка-выручалочка. Они приезжают, они и пообщаются, и посоветуют, и помогут. Помогут все, что ни попроси, помогут.

Вера Шило, жительница деревни Забудьки:

Если задерживается – звонит, что мы позже приедем. Нынешняя зима испытывает белорусов на прочность. После циклона «Улли», накрывшего страну на прошлой неделе, больше всего пострадала Могилевская область. Чтобы снегопад не парализовал жизнь в глубинке, местная власть сработала на опережение. Создали специальный оперативный чат для руководителей дорожных и коммунальных служб, сельсоветов и сельхозпредприятий. А чтобы сельская торговля впредь не буксовала, за каждой автолавкой закрепили трактор для расчистки пути.

Иван Кондрат, заместитель председателя Бобруйского районного исполнительного комитета:

Автолавки везде доезжают. В любое время у нас сельское хозяйство все равно дежурит круглосуточно. Дорожники работают круглосуточно, расширяем сейчас дороги. Ну и как результат – ни один рейс не был отменен: все товары благополучно добрались до своих покупателей. Иногда, правда, с опозданием: с поправкой на погодные условия и дорожную ситуацию.

Но какой бы ни была техника, главное – люди. Водительский стаж Геннадия Хейдера свыше 40 лет, 10 из них за рулем автолавки. Он не только довезет, но и сумки поможет донести – вот такой уровень сервиса.

Геннадий Хейдер, водитель автомагазина обособленного структурного подразделения Кировского РАЙПО:

Приходилось и двор расчищать бабушкам помогать. Я никому никогда не отказываю. Как без автолавки, вот как бабулечка дойдет куда-то до магазина. Да и ассортимент формируют по запросам жителей: от свежей выпечки и местных молочных продуктов до корма для животных и бытовой химии. Иногда поступают даже совсем необычные просьбы – довезти до точки, например, сантехническое оборудование. Помочь стараются всем.