«Даже не все родители могут быть авторитетами». Рассказываем про три типа семьи

Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok? Алена Сырова, СТВ:

Ключевое слово – авторитет. Анжелика, не каждый может стать авторитетом?