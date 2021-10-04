«Даже не все родители могут быть авторитетами». Рассказываем про три типа семьи
Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok?
Алена Сырова, СТВ:
Ключевое слово – авторитет. Анжелика, не каждый может стать авторитетом?
Анжелика Сафонова, психолог:
Конечно. Даже не все родители могут быть авторитетами. У нас не слушают совершенно. Как всегда, родители надеются на учителя.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы с этого начали – кто воспитывает, семья или школа.
Анжелика Сафонова:
Обычно семья, школа, а потом идет армия.
Кирилл Казаков:
Не все идут в армию. Есть девочки.
Анжелика Сафонова:
Не все, согласна. Но семьи тоже подразделяются. Первый тип семьи – когда нейтрально. Они ничему не учат детей, ничего не прививают. Просто дети плывут по течению. Вторая семья – это всегда недовольные властью, им законы не писаны, силовики виноваты во всем. И есть третьи, которые действительно прививают любовь к Родине. Это и через традиции, нашу самобытность, то, что мы передаем из поколения в поколение.
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